Soğutucu ve Dondurucu Kokuları Neden Birbirine Karışmamalı? Çift Hava Akımı Sisteminin Anatomisi

Buzdolabında özenle sakladığınız o muhteşem pastadan bir dilim alırsınız, ancak ağzınıza gelen tat çikolatadan çok önceki gün pişirdiğiniz balığı andırır. Veya dondurucudan çıkardığınız buz küplerini içeceğinize atarsınız ve buzlar tuhaf bir yemek kokusu yayar. Mutfağın en sinir bozucu gizemlerinden biri olan bu lezzet karmaşası, aslında buzdolabınızın içindeki görünmez hava akımlarının bir sonucudur.

Peki, dolabın içindeki hava neden birbirine karışır ve yeni nesil soğutma mühendisliği bu sorunu nasıl çözüyor? Gelin, çift hava akımı sisteminin anatomisine yakından bakalım.

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Pastalar Neden Balık Kokar?

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Geleneksel soğutma sistemlerinde veya klasik noFrost buzdolaplarında genellikle tek bir hava sirkülasyon döngüsü bulunur. Soğuk hava, dondurucu ve soğutucu bölmeler arasında sürekli seyahat eder. Bu ortak hava değişimi yüzünden dondurucudaki etin kokusu, soğutucudaki meyvelerle veya tatlılarla aynı ortamı paylaşmış olur.

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Nem Kaybı ve Kuruyan Yiyecekler

Tek döngülü sistemlerin tek sorunu kokuların karışması değildir. Dondurucu bölümünün havası doğası gereği son derece kurudur. Bu kuru hava sirkülasyon sırasında soğutucu bölüme geçtiğinde, oradaki sebze ve meyvelerin nemini hızla çalarak onların daha çabuk buruşmasına ve canlılığını yitirmesine neden olur.

Çözüm: Havası Ayrılmış Çift Döngülü Sistem

Bu fiziksel problemlere karşı geliştirilen en yenilikçi mühendislik çözümlerinden biri Duo Aircycle teknolojisidir. Siemens'in geliştirdiği bu yeni soğutma teknolojisi, cihazın içerisinde iki ayrı hava sirkülasyon sistemi kurarak buzdolabındaki hava akımlarını birbirinden ayırır.

Koku Transferine Kesin Çözüm

Soğutucu ve dondurucu havası tamamen ayrı olduğu için, kokuların birbirine karışma ihtimali ortadan kalkar. Dondurucudaki balığın veya köftenin yaydığı koku ile soğutucudaki süt ürünlerinin havası asla birbiriyle temas etmez.

Yüksek Nem, Daha Uzun Süreli Tazelik

İki ayrı havalandırmalı bu özel tasarım sayesinde soğutucu bölmesinin havası, dondurucu bölümünden geçmez. Sadece kendi içinde sirküle olan bu hava, yüksek nemliliğini korumaya devam eder. Doğru nem dengesinin korunması da tüm soğutucu bölümünde daha uzun bir tazelik sağlar.

Klasik Sistemlere Göre Yüksek Enerji Verimliliği

Sistemin havayı ikiye bölmesi sadece gıdalarınızı korumakla kalmaz. Bu akıllı ayrım, yiyeceklerinizin tazeliğini korumak için en uygun koşulları sağlarken, standart tam noFrost ve hibrid soğutma sistemlerine göre daha yüksek enerji verimli bir soğutma sağlar.

Mutfağınızdaki Sessiz Kahraman

Motor ve fan sistemleri iki farklı bölge için ayrı ayrı optimize edildiğinden cihaz gereksiz güç harcamaz. Bu yenilikçi sistem hem daha düşük bir ses seviyesi sağlar hem de Siemens buzdolapları arasındaki en sessiz cihaz deneyimini yaşamanıza olanak tanır.

Lezzetlerin birbirine girdiği sürprizlerle karşılaşmamak, yiyecekleri kendi doğal nemiyle çok daha uzun süre saklamak ve mutfağınıza sessiz bir Alman mühendisliği katmak isterseniz, Duo Aircycle teknolojisine sahip Siemens buzdolaplarına göz atabilirsiniz.