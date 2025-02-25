Bir sivrisinek ısırığı bile bizler için ne kadar sinir bozucu öyle değil mi? Kızarıklık, kaşıntı, ağrı, acı… Ancak dünya üzerinde yaşayan öyle canlılar var ki bırakın kaşıntıyı, insanların kalp ritminin bozulmasına neden oluyor.

Nefes darlığına sebep oluyor hatta bazen ölüme bile götürebiliyor. Peki bu canlılar hangileri? Nasıl bu kadar zehirliler?

İnsanlara daha farklı hangi zararlar veriyorlar?

Kara Dul Örümcekleri

Bu canlıların erkeklerinin ısırıkları, dişilere göre çok daha az zehir içerdiğinden daha az zararlı fakat dişi bir kara dul örümceğinin ısırığı çok tehlikeli. Öyle ki bu canlının dişisinin ısırığı, iğne batması gibi hissettiriyor veya hiçbir şey hissettirmiyor.

Bir saat sonrasında ise ısırık bölgesinin yakınlarında ağrı, nefes almada zorluk, kas güçsüzlüğü, mide bulantısı, kusma ve tansiyon yükselmesi ile karşılaşılıyor. Hatta hamilelerde kasılmalara ve erken doğuma bile neden olabiliyor.

Kutu Denizanası

Bu canlılar, okyanusların en korkulan hayvanları arasında yer alıyor. Öyle ki bir kutu denizanasının dokunaçları arasında yüzerek hayatta kalmaya çalışmaktansa bir köpek balığı saldırısından yara almadan kurtulma şansınız çok daha yüksek olur.

Denizanalarının dokunaçlarından çıkan zehirli iğneler, sizi sokuyor ve hemen ardından nefes darlığı görülüyor. Öyle ki bu canlı tarafından ısırılıp kalbi duranlar bile var!

Ornitorenk

Erkek ornitorenklerin arka bacaklarında, insanlarda dayanması güç acılara ve şişliklere sebep olabilen mahmuzlar (bir nevi uzuv) bulunuyor. Bu canlılar mahmuzları ile insan vücutlarının farkı bölgelerini sokayabiliyor.

Ne yazık ki ağrı kesiciler, bu ağrıyı dindiremiyor. Tıbbi bir destek almak şart. Aslında bu canlılar, kışkırtılmadıkları sürece insanlara ilişmiyor ancak bulundukları bölgede rahatsız edildiklerinde sonuçları pek iyi olmuyor.

Gila Canavarları

Dünyanın en zehirli kertenkeleleri arasında yer alan Gila canavarları, Kuzey Amerika’da yaşıyorlar. Vücutlarındaki zehrin karşı taraftaki kişiye geçmesi için keskin dişlerini kullanıyorlar.

Ayrıca bu canlılar öylesine saldırgan ki karşılarındaki insanı ısırırken ters dönebiliyor ve böylece yarayı daha da derinleştirebiliyorlar. Esasen yalnız bırakıldıklarında son derece uysal olan bu canlılar, rahatsız edildiklerinde tabiri caizse çileden çıkıyorlar.

Tarantula şahin eşek arıları

Bu canlılar, normal bir eşek arısına göre çok büyükler ve böcek dünyasındaki en acı verici sokmalara neden oluyorlar. Çok güçlü bir zehirle donatılan bu arılar, şiddetli acı ve ağrıya sebep oluyor.

Öyle ki bilim insanlarına göre bir tarantula şahininin sokması, şimdiye kadar ölçülen en acı verici ikinci sokma arasında yer alıyor. Bu canlı tarafından ısırılmanın tek artısı, acının yalnızca 5 dakika sürüyor olması.

Vatozlar

Vatozların kuyruklarında, zehirli keskin dikenler yer alıyor ve bu hayvandan kaynaklanan yaralanmaların çoğu, birinin yanlışlıkla üzerine basması sonucu meydana geliyor. Zehirli bir vatozla karşılaşmanın etkileri ise çoğunlukla 6 ila 48 saat aralığında ortaya çıkıyor.

Semptomlar arasında ise terleme, kanama, göğüs ağrısı, nefes alma zorluğu ve kas krampları var. Öldürücü olma ihtimali ise çok çok düşük.

Arizona Kabuk Akrepleri

Bu canlılar, Kuzey Amerika’nın en zehirli akreplerinden. Onların zehirleri bir anda başlayan ve dakikalar içinde şiddetlenen ağrılara sebep oluyor ve bunun yanında nefes alma zorlukları, kas kasılmaları ve hatta ağızda köpürmeye bile yol açabiliyor.

Öyle ki Arizona evlerini mesken edinen akrepler, ısırdıkları bölgeyi hareketsiz hâle getirebiliyor. Gündüzleri saklanarak geceleri avlanan bu canlıların zehirleri, büyük oranda ölümcül değil ancak etkileri 3 güne kadar devam ediyor.

Mermi Karıncalar

Bilim insanlarına göre bu mermi karıncalar, böcek âleminde en acı verici sokmaya neden olan canlılar. Yine uzmanlar, mermi karınca tarafından ısırılma durumunu “Topuğunuzda sanki 6-7 cm’lik bir çiviyle birlikte kömürün üzerinde yürüyorsunuz” şeklinde ifade ediyor.

Güney Amerika’da yaşayan bu karıncalar, soktukları kişiye 24 saatlik bir acı yaşatıyor. Neyse ki kalıcı bir hasar veya ölüm tehlikesi barındırmıyorlar.

Çukur Engerekleri

Bakırbaşlar, çıngıraklı yılanlar ve su mokasenleri, çukur engereklerinin 3 türü. ABD’de yaşayan bakırbaşlar ise neredeyse her yıl, en zehirli yılan ısırıklarından sorumlu oluyorlar. Bunun en önemli sebebi, insanların yaşam alanlarına yakın olmaları.

Genel itibarıyla çukur engereklerinin ısırıkları çoğunlukla ölümcül değil. Isırıktan birkaç dakika sonra ise şiddetli bir ağrı başlıyor, kalp atış hızı artıyor, ısırık bölgesi uyuşuyor ve şişlik meydana geliyor. Eğer ısırık tedavi edilmezse, o bölge kalıcı olarak hasar görebiliyor.

Taş balıkları

Bu canlılar, dünyanın en zehirli balıkları arasında yer alıyor. Kamuflaj konusunda usta olan taş balıkları, insanları ölümcül bir şekilde sokabiliyorlar. Öyle ki sırt yüzgeçleri boyunca, zehir içeren dikenlere sahipler.

Bu balığın sokması; geçici felci, aşırı ağrıyı, düzensiz kalp atışını ve şoku beraberinde getiriyor. Eğer bir taş balığı tarafından ısırılırsanız, derhal tıbbi bir yardım almalısınız.

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