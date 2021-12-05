Milli bayramlarda ve diğer özel günlerde yaptıkları gösterilerle hepimizi kendine hayran bırakan Solotürk, Türk havacılığının geldiği noktayı ve Türk pilotlarının nasıl başarılı olduğunu göstererek göğsümüzü kabartır. Solotürk nasıl kuruldu, hangi uçaklar kullanılıyor gelin daha yakından görelim.

‘İstikbal göklerdedir.’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden Türk Hava Kuvvetleri, kurulduğu günden beri devletimizin askeri gücünü gökyüzünde başarıyla temsil etmektedir. Uzun ve zorlu eğitimlerden geçerek kusursuz hale gelen pilotlarımız, bu konudaki ustalıklarını Solotürk gösterilerinde de tüm dünyaya sergilemektedirler. Solotürk, 2010 yılından beri izleyenleri kendine hayran bırakmaktadır.

Solotürk takımının kuruluş amacı, hem Türk havacılığının geldiği noktayı dünyaya duyurmak hem de Türk pilotlarının ustalıklarını dosta düşmana göstermektir. Bu konuda ne kadar başarılı olduklarını hepimiz biliyoruz. Hatta yapılan bazı akrobasi hareketlerinin dünyada eşi benzeri olmadığı bile söyleniyor. Gelin Solotürk nedir, nasıl kuruldu, hangi uçaklar kullanılıyor gibi merak edilen soruları yakından inceleyelim.

Solotürk nedir?

Solotürk tek uçakla yani solo olarak akrobasi gösterisi yapan takımın adıdır. Solotürk gösterilerinde tek uçak ve tek pilot izleriz ancak arkasında büyük bir ekip vardır. Takımda genel olarak 2 pilot aktif görev yapar. Solotürk çalışmaları Konya’da bulunan 3. Ana Jet Üs 132. Filo Komutanlığı’nda sürdürülmektedir.

Zaman zaman değişiklik gösterse de Solotürk ekibi 11 kişiden oluşmaktadır. 2 pilot, 9 bakım personeli ile 2 basın ve halkla ilişkiler sorumlusundan oluşan takımda bugüne kadar 7 pilot görev almış ve gösterilerde 4 uçak kullanılmıştır.

Solotürk nasıl ve ne zaman kuruldu?

Tek uçakla akrobasi gösterileri yapma fikri Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 25 Kasım 2009 tarihinde ortaya atıldı. Çalışmalar 2010 yılında başladı ve ekip seçmesi yapıldı. Tam olarak kurulması 2011 yılını bulsa da ordu içindeki ilk gösterisini 10 Eylül 2010 tarihinde yaptı.

Tarihler 15 Nisan 2011’i gösterdiğinde ise Solotürk ilk gösterisi ile halkın huzuruna çıktı. Bu tarih son derece önemlidir. Çünkü Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluş tarihi 1911 olarak kabul edilir. Yani Solotürk, Türk milletine ilk gösterisini Türk Hava Kuvvetleri’nin 100. yılında yapmış ve Türk pilotlarının ustalığını tüm dünyaya göstermiştir.

Solotürk hangi uçakları kullanıyor?

Ülkemizin envanterinde F-4 Phantom, NF-5 Freedom Fighter, F-16 Fightening Falcon olmak üzere 3 tür savaş uçağı vardır. Solotürk 2011 - 2016 yılları arasında F-16C Block-40’ı kullanmıştır. 2016 yılından sonra F-16 block-30 modeli kullanılmaya başlamıştır. Bu model öncekinin bir alt seviyesindedir ancak en başarılı it dalaşı yapan model olduğu için mühendislerimiz tarafından akrobasi gösterileri için bazı yükseltmeler yapılmıştır.

Solotürk bugüne kadar 91-0011, 90-0011, 88-0029, 88-0032 model uçaklar kullanmıştır. Takımın kullandığı uçaklar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yani Solotürk gösteri uçağı değil, gerçek savaş uçakları kullanır. Olası bir savaş durumunda Solotürk uçaklarına silah yüklenerek kullanılmaya hazırdır. Yapılan gösterilerin bu kadar etkileyici olmasının bir nedeni de budur.

Dünden bugüne Solotürk pilotları:

Hv. Plt. Bnb. Murat KELEŞ, ekibin kurucu üyelerindendir ve 2011 - 2012 yılları arasında görev yapmıştır.

Hv. Plt. Bnb. Fatih BATMAZ, ekibin kurucu üyelerindendir ve 2011 - 2013 yılları arasında görev yapmıştır.

Hv. Plt. Bnb. Sedat Yalın AHBAB, ekibin kurucu üyelerindendir ve 2011 - 2014 yılları arasında görev yapmıştır.

Hv. Plt. Yzb. Yusuf KURT, 2012 - 2015 yılları arasında görev yapmıştır.

Hv. Plt. Yzb. Erhan GÜNAR, 2016 - 2020 yılları arasında görev yapmıştır.

Hv. Plt. Yzb. Serdar DOĞAN, 2016 yılında başladığı göreve devam etmektedir.

Hv. Plt. Bnb. Emre MERT, 2020 yılında başladığı göreve devam etmektedir.

Solotürk logo ve uçak tasarımı ne anlatır?

Murat Dorkip imzalı Solotürk logo ve uçak tasarımlarının temelinde Türk milletinin asaleti yatmaktadır. Keskin siyah çizgiler ordumuzun hızlı ve doğru kararlarını, altın renkli kartal hürriyet ve istiklali, siyah renkli kartal ordumuzun gücünü, gümüş renkli yıldız zafer ışığını ve ay ile yıldız ise Türk milletini temsil etmektedir.

Milli bayramlar ve özel günlerde gökyüzündeki gösterilerini gururla izlediğimiz Solotürk nedir, nasıl ve ne zaman kuruldu gibi merak edilen soruları yanıtladık ve takım hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Solotürk ve gösterileri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.