Fotoğrafçı Arjun Menon, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Batman filmlerinden bir sahne gibi görünen ilginç bir fotoğraf paylaştı. Etkileyici bir sahneye sahip olan bu fotoğraf, ne bir photoshop çalışması ne de bir stüdyoda oluşturulmuştu. Menon’un Joker fotoğrafının arkasında sadece oyuncaklar ve evinde bulunan bazı eşyalar yer alıyor.

Seyahat ve ticari otomotiv fotoğrafçısı Arjun Menon, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında oldukça ilgi çekici bir Joker fotoğrafı yayınladı. Joker’in bir gökdelende düşerken görüldüğü fotoğraf, büyük prodüksüyonlu bir Batman filminden sahne gibi görünüyor. Ancak fotoğrafın arkasındaki hikaye sanılandan çok farklı.

Menon’ın Joker fotoğrafı aslında fotoğrafçının kendi evinde, bir Joker figürüyle ve evde bulunan eşyalarla oluşturulan sahnede çekildi. Menon, Joker’in bir gökdelenden düşerken görüldüğü fotoğraftaki gökdeleni evinde bulunan bir klima kapağından oluşturdu. Fotoğrafçı, klima kapağının uzun ve simetrik olmasının yanında ışığı geçirdiği için de gökdelen olmak için ideal olduğunu söyledi.

Gökdelenin çevresinde yer alan diğer binaların bir kısmını oluşturmak içinse bilgisayar kasaları ve klima filtreleri kullanıldı. Geri kalan binalar ise Menon’ın evinde yer alan bluetooth hoparlörler, klavyeler ve buz kalıbından oluşturuldu. Menon binaların aydınlatması içinse LED kullandı.

Arjun Menon tarafından çekilen Joker fotoğrafında yerde görülen kar ise traş köpüğü ve mısır ununda oluşturuldu. Menon, kar yağışı görüntüsünü oluşturmak için bilgisayar efekti kullanmak yerine saç spreyi kullandı.

Evde müzik dinlerken bu fikrin aklına geldiğini söyleyen Arjun Menon, Joker’in düşerken gülmeye devam ettiği görülen sahneyle ilgili de, “Joker bir gökdelenden düşüyor ve korku ya da pişmanlık belirtisi göstermiyor. Sonuçta bir sosyopat olmak kendi iniş çıkışlar gerektirir” dedi.

Arjun Menon’ın Joker figürü ve evdeki eşyalarla çektiği Joker fotoğrafı bir film sahnesinden ayrılamayacak kadar gerçekçi görünüyor. Menon’ın Instagram hesabında Joker fotoğrafına benzer fotoğraflarının yanında seyahat ve otomobil fotoğrafları da görebilirsiniz.

Arjun Menon'ın çektiği son derece gerçekçi Joker fotoğrafı: