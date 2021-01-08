2021 yılındaki ilk televizyon modellerini "kısmen" de olsa duyuran Sony, önümüzdeki süreç için en büyük yeniliğin ne olacağını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre şirket bundan sonra, Android TV yerine Google TV arayüzünü kullanacak.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, oyun konsollarıyla olduğu kadar akıllı televizyonlarıyla da oldukça popüler bir şirket. Uzunca bir süredir de televizyonları için Android TV altyapısı kullanan Sony, böylelikle kullanıcılar için fazlasıyla yeterli bir deneyim sunmuş oluyor. Yapılan son açıklamalarsa şirketin 2021 yılı için yeni bir planının olduğunu, bazı yeni televizyonlarda Google TV arayüzünün benimseneceğini ortaya koyuyor.

Sony'nin 2021 yılında duyurduğu ilk televizyonları, "Bravia XR" serisi olarak karşımıza çıktı. PlayStation 5 ile uyumlu hale getirilen televizyonlar, sahip oldukları HDMI 2.1 desteği ile değişken yenileme hızı ile otomatik düşük gecikme modu gibi önemli özelliklerle geldiler. Bunlarla birlikte yapılan başka bir değişiklikse, Android TV yerine Google TV arayüzü oldu. Aslına bakacak her iki işletim sistemi de aynı ancak Google TV, genel görünüm ve içerik önerileri açısından biraz daha gelişmiş bir yapıya sahip.

Google TV, Android TV'nin yerini alacak

Google, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda, Android TV'nin tarihe gömüleceğini, bu işletim sistemi yerine Google TV'nin kullanılacağını duyurmuştu. Sektörün öncülerinden bir tanesi olan Sony de alınan bu karar doğrultusunda çalışmaya karar vermiş gibi görünüyor. Böylelikle Sony, rakiplerinden çok daha önce Google TV'yi kullanmaya başlamış olacak.

Sony'nin Bravia XR serisi televizyonları, beklentilerin ötesinde özelliklere sahip. Örneğin bu akıllı televizyonlar ortam ışığını algılayarak doğru parlaklık değerini otomatik olarak ayarlayabiliyorlar. Ayrıca bu televizyonlarda tercih edilen yapay zeka destekli işlemciler, görüntü ve ses kalitesini en iyi hale getirebilmek için ekrandaki görüntüyü analiz edebiliyor. İşte tüm bu özellikler, Google TV ile çok daha verimli bir şekilde deneyimlenmiş olacak. Sony, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Bravia XR serisi televizyonların fiyat ve diğer özellikleri ile erişilebilirlik durumunun, ilkbaharda düzenlenecek bir etkinlikte açıklanacağını ifade etti.