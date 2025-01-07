Sony, geliştiricilerin 3 boyutlu film ve oyun oluşturmasını sağlayacak yeni genişletilmiş gerçeklik (XR) gözlüğü Xyn'i tanıttı.

11 Ocak gününe kadar devam edecek CES 2025, birçok yeni ürün ve teknolojiye ev sahipliği yapıyor. Sony de burada karşımıza çıkan şirketlerden biriydi. Teknoloji devi, geliştiricilere yönelik olan bir başlık tanıttı.

Xyn ismini alan bu ürün, bir genişletilmiş gerçeklik (XR) gözlüğü. Başlık Genel kullanıcıdan ziyade sanal ortamlar oluşturmak isteyen geliştiriciler için tasarlandı.

3 boyutlu oyunlar ve filmler oluşturmaya yarayacak

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre şimdilik prototiği gösterilen Xyn; filmler, animasyonlar ve oyunlar için 3 boyutlu nesneler yaratmaya yarayacak. Yani geliştiriciler, bu gözlüğü kullanarak kullanıcıların kendi gözlükleriyle izlemesine ve oynamasına olanak tanıyan 3D film ve oyunlar oluşturabilecekler.

Xyn aslında ilk kez geçen seneki CES’te tanıtılmıştı. Bu sene ise hakkında daha fazla detay paylaşıldı. Başlığın 4K OLED ekranlara sahip olduğunu belirtelim. Buna ek olarak 3. taraf tasarım, modelleme ve prodüksiyon yazılımlarına da destek sunuyor. Şirketin paylaştığı videodan nasıl bir kullanımının olacağını görebilirsiniz.

Başlığın yanı sıra Xyn Motion Studio ismi verilen Windows uygulamasını da tanıttı. Xyn’e eşlik edecek bu uygulama, içerik üreticilerinin sanal avatarları için kullandığı kablosuz hareket izleme sistemi Mocopi sistemi desteğine de sahip. Öyle ki 12 Mocopi sensörüne kadar destek sunabiliyor. Bu yazılım ayrıca hareket düzenleme özellikleriyle de geliyor.

Sony, başlığın çıkış tarihini ve ne kadar fiyata sahip olacağını henüz açıklamadı. Xyn Motion Studio’nun ise martın sonlarında piyasaya sürüleceği ifade edildi.