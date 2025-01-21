Sony'nin Horizon serisine dayalı MMO projesi, fizibilite incelemesinin ardından iptal edildi. Proje PC ve mobil platformlarda planlanıyordu.

Sony’nin popüler oyun serisi Horizon’a dayalı olarak geliştirilmesi planlanan MMO (devasa çok oyunculu çevrim içi oyun) projesi, karşılaşılan çeşitli zorluklar nedeniyle iptal edildi. Şirket, proje üzerinde bir fizibilite değerlendirmesi yaptıktan sonra bu kararı aldı.

Sony, uzun süredir geliştirildiği konuşulan Horizon MMO projesini durdurma kararı aldı. Horizon MMO projesi, Sony’nin gerçekleştirdiği bir “uygulanabilirlik incelemesi” sonucunda iptal edildi.

Sony Horizon MMO projesini durdurma kararı aldı

Sony ve Guild Wars’un geliştiricisi NCSoft’un, Horizon MMO için 2022 yılında bir ortaklık üzerinde anlaştığı biliniyordu. “Project Skyline” adıyla geliştirilen bu MMO’nun, PC ve mobil platformlarda yayınlanması planlanıyordu. Ancak Kore merkezli bir kaynağın raporuna göre, NCSoft’ta gerçekleştirilen incelemelerin ardından bu proje organizasyon şemasından çıkarıldı.

Sony’nin canlı hizmet oyunları konusundaki çalışmaları daha önce de iptallerle gündeme gelmişti. Bend Studio ve Bluepoint Games tarafından geliştirilen iki farklı projenin de benzer şekilde sonlandırıldığı bildirildi. Şirketin rekabetin yoğun olduğu bu alanda yeni oyunların sürdürülebilirliğini sorguladığı ifade ediliyor.

Horizon MMO projesinin iptali, Sony’nin stratejilerini yeniden değerlendirdiğinin bir işareti olabilir. Şirketin önümüzdeki dönemde hikâye odaklı tek oyunculu oyunlara ağırlık vereceği konuşuluyor. Sony ve NCSoft tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.