Sony, 8 yıl önce piyasaya sürülen PS Vita'ya olan desteğini PlayStation 5'in çıkmasına yakın kesiyor.

İlk piyasaya sürüldüğü zaman PS Vita, Sony’nin beklediği gibi bir çıkış yapamamıştı. Her ne kadar oyunları taşınabilir bir oyun konsolunda uygulama fikri kulağa ilginç gelse de, oyuncular tarafından pek tutulmadı. Cihazın sunduğu imkanlar kullanıcılar tarafından yeterli bulunmadı ve yazılım bakımından da oldukça zayıf bulundu.

PS Vita, Sony için eleştirmenler tarafından ekonomik bir başarısızlık olarak kabul ediliyor. Sony, Eylül 2018’deki Tokyo Oyun Fuarında, gelecek ayın son gününde taşınabilir oyun konsolunu gözden çıkaracağını duyurdu. Şu an da bile üretimi durdurulduğu için sıfır bir PS Vita bulmak neredeyse imkansız. Eğer PS Vita almayı düşünüyorsanız bile, muhtemelen konsol yalnızca PlayStation 4’ünüzdeki oyunları görüntüleyebilmenize yarayacaktır. Tabii bu bir dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon aracılığıyla da yapılabilir.

Sony’nin yeni bir taşınabilir oyun konsolu piyasaya sürmesi pek mümkün olmamakla birlikte, şirket hala PS Vita’da yaptığı hatalardan birkaç ders çıkarabilir. Ufukta görünen PlayStation 5’le birlikte, Sony’nin iyi bir çıkış yapması bekleniyor.