Sony, Her Nesneyi Kontrolcü Yapacak Bir Yöntemi Patentledi

Sony, yeni keşfedilen bir patente göre elinize geçen her nesneyi PlayStation kontrolcüsü yapabilecek bir yöntem geliştiriyor. Bu yöntemin gerçek dünyada yer alıp almayacağını henüz bilmesek de fikir oldukça heyecan verici.

Sony, piyasaya sürdüğü her yeni PlayStation oyun konsoluyla birlikte bir de yeni bir kontrolcüyü oyunculara sunuyor. Fakat daha fazla oyun kontrolcüsüne sahip olmak isteyen oyuncuların önüne önemli bir engel geliyor: Para. PlayStation kontrolcüleri, sahip oldukları fiyat etiketleriyle can yakabiliyor.

Yalnızca PlayStation kullanıcılarının değil, tüm konsol ve PC kullanıcılarının yaşadığı bu sorunaysa Sony tarafından ilginç bir çözüm sunuldu. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'nde keşfedilen yeni bir patente göre elinize geçen her eşyayı bir kontrolcüye dönüştürmeyi hedefliyor.

Her nesne PlayStation kontrolcüsü olabilir:

Patentte yer alan açıklamaya göre Sony, geliştirdiği yöntemle "bir kullanıcı tarafından tutulan ışımayan pasif nesneyi" bir kontrolcüye çevirecek. Yöntem, tutulan nesne üzerine otomatik olarak sanal tuşlar atayacak. Yöntemin en net anlatımıysa patentte yer alan ve yukarıda görebileceğiniz görselde yer alıyor. Muz tutan bir kullanıcı, bu muzu bir kontrolcü olarak kullanabilecek.

Peki Sony, böyle bir yöntemi neden geliştiriyor? Yine patentteki açıklamaya göre şirket, "bir kullanıcının pahalı olmayan, basit ve elektronik olmayan bir cihazı bir video oyunu çevre birimi olarak kullanabilmesinin arzu edilebileceğine" inanıyor. Yani gelecekte oyuncuların ellerine geçirdikleri herhangi bir nesneyle oyun oynamayı isteyecekleri belirtiliyor.

Sony'nin aldığı patent yeni keşfedilmiş ve onaylanmış olsa da aslında yeni bir başvuru değil. Şirket, bu yöntemin başvurusunu 15 Temmuz 2020'de yaptı ve patenti 4 Şubat 2021 tarihinde aldı. Patentte gördüğümüz yöntem her ne kadar heyecanlandırıcı olsa da bunun bir patent olduğunu ve bu fikirlerin çoğu zaman gerçek dünyaya aktarılmadığını hatırlatmakta fayda var.