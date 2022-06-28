Akıllı telefon sektörünün ünlü sızıntıcılarından Ice Universe, Samsung'un 200 MP'lik kamera sensörü ISOCELL HP3'le ilgili konuştu. Ice Universe'e göre Samsung, bu sensörü Galaxy S23 Ultra'da kullanmayacak.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 200 MP'lik kamera sensörünü tanıttığından bahsetmiştik. ISOCELL HP3 olarak isimlendirilen bu kamera sensörünü benzersiz kılan şeyse 0,56 mikrometre boyutlu sensörlere sahip olması nedeniyle akıllı telefonlarda kullanılabilecek oluşuydu. Yani Samsung, bu kamera sensörü ile 200 MP kameralı telefonlar üretebilecekti.

Şimdiyse ISOCELL HP3 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon sektörünün önemli sızıntı kaynaklarından bir tanesi olan Ice Universe, bu kamera sensörü ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Twitter'da yapılan açıklamaya göre Samsung, ISOCELL HP3'ü Galaxy S23 Ultra'da kullanmayacak.

Açıklamanın nedeni bilinmiyor

Ice Universe, ISOCELL HP3 ile ilgili açıklamalarında Samsung Galaxy S23 Ultra'nın neden bu sensörü kullanmayacağını açıklamadı. Oysaki Samsung, ISOCELL HP3 seri üretiminin 2022 yılı içerisinde başlayacağını ifade etmişti. Peki hal böyleyken Samsung, akıllı telefonlarında neden bu kadar yüksek kalitedeki bir sensörü kullanmayabilir?

Açık konuşmak gerekirse Samsung'un piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonlar, zaten çok çok iyi kamera performansı sunuyorlar. Bunun en basit örneğini Galaxy S22 Ultra'nın kamera performansında görebilirsiniz. Bununla birlikte, kullandığı donanımı yazılımla bütünleştiren Samsung, yalnızca amiral gemisi modellerde değil, orta segment cihazlarda bile kamera kalitesi açısından memnun bırakıyor. Hal böyle olunca da Samsung, mevcut işlemcilerin gücünü daha fazla zorlamak istemiyor olabilir. Neticede piyasadaki işlemcilerin destekleyebileceği kamera çözünürlük değerleri sınırlı ve sensör kalitesi ne kadar yükselirse, ikincil bir sensör kullanma olasılığı da o kadar düşüyor...