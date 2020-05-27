PlayStation 4 için sistem yazılımı güncellemesi 7.51 kullanıcılara sunuldu. Yeni güncelleme, yine yeniliklerden uzak ve sistem performansını iyileştirmeye odaklanıyor.

Sony, PlayStation 4 konsolları için sistem yazılımının yeni sürümünü yayınladı. PS4 sistem yazılımını 7.51 sürümüne yükselten güncelleme, son güncellemelerden alışık olduğumuz gibi PS4 konsoluna büyük yenilikler getirmiyor ve sadece sistem performansına odaklanıyor.

Geçtiğimiz ay yayınlanan 7.50 güncellemesinin ardından, birçok PS4 kullanıcısı güncelleme sonrasında PS4'ün diskleri okumasını önleyen hatalar (SU-42118-6) aldıklarını ve bazı durumlarda konsolun diskleri çıkarmama gibi çeşitli sorunlar çıkardığını bildirmişti.

PS4 sistem yazılımı 7.51, konsolun kararlılığına odaklanıyor

PS4'ün bir önceki sistem yazılımda bazı kullanıcılar ise yeni ürün yazılımının konsolu güvenli mod döngüsüne zorladığını ve Blu-ray sürücü sorunları getirdiğini bildiriyordu. Diğer yandan herhangi bir problemle karşılaşmayan birçok kullanıcı da vardı.

Sistem yazılımı 7.51, artık görmeye alışkın olduğumuz, "Bu sistem yazılımı güncellemesi, sistem performansının kalitesini iyileştirir." notuyla birlikte geldi. İyi tarafından bakarsak yeni güncelleme sadece 471.4 MB boyutunda ve indirip kurmak uzun sürmeyecek. PS4 cihazınızı Ayarlar kısmından [Sistem Yazılımı Güncellemesi] sekmesini seçerek yeni güncellemeyi yükleyebilirsiniz.

Sony, PlayStation 5'e yaklaştığımız şu günlerde artık PS4 için büyük yenilikler getirmeyecek gibi görünüyor. Konsol devi, PS5 için açtığı web sitesini güncelledi ve yeni nesil konsol hakkında yakında daha fazlasını öğrenebiliriz.