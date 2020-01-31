Sony Xperia 1.1, Oldukça Güçlü Bir Kamera Sistemiyle Gelecek

Sony'nin yeni çıkaracağı akıllı telefonlar içerisinde yer alan amiral gemisi Xperia 1.1, güçlü bir kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Haberlere bakılırsa yeni cihazda 2 adet 12 MP'lik kamera ve 2 MP ToF sensörü yer alacak.

Sony'nin WMC 2020'de yeni akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor. Bu cihazlar arasında şirketin yeni amiral gemisi olarak tasarlanan telefonu da bulunacak. Daha önce adının Xperia 5 Plus olduğu söylenen cihazın ismi, yeni haberlere bakılırsa Xperia 1.1 olarak değiştirildi. Yeni Xperia'nın güçlü bir kamera sistemine sahip olacağı belirtiliyor.

Sony'nin 2019 yılındaki amiral gemisinin adının Xperia 1 olduğu düşünülürse yeni cihazın adının Xperia 1.1 olması normal karşılanabilecek bir gelişme. Yeni cihazın arka kısmında 5 adet kamera olacağı söyleniyor. Cihazda 64 MP'lik özel bir lens, 2 tane 12 MP'lik ikinci ve üçüncü kamera, 1 periskop kamera ve 2 MP'lik ToF sensörü bulunacak.

Xperia 1.1'in çıkış tarihi 24 Şubat'ta duyurulacak:

Her iki 12 MP'lik kameranın da büyük sensörlere sahip olduğu belirtiliyor. Bu kameralardan birisi üstte, diğeriyse alt kısımda yer alıyor. Üstteki kamerayla aynı sırada 64 MP'lik teleobjektif kamera yer alıyor. Bu kameranın 5x'e kadar görüntü yakınlaştırabilmek için kullanılacağı düşünülüyor. Geri kalan her şey periskop kamera tarafından yapılacak. Son sensörse 2 MP'lik ToF kamera.

Cihazın ön tarafında hoparlörler bulunurken ön panelin sağ tarafında da bir ön kamera yer alıyor. Xperia 1.1'in arkasında 5 kamera dikey olarak sıralanıyor. Yalnızca periskop kamera ve ToF kamera yan yana geliyor. Sony'nin 24 Şubat'ta basın toplantısı yapacağı ve amiral gemisinin çıkış tarihini duyuracağı söyleniyor.

Sony’nin Xperia 1.1 modelinde de önceki modeldeki 21:9 en boy oranına sadık kaldığı görülüyor. 6,6 inç OLED ekranla geleceği belirtilen akıllı telefonun önünde iki adet hoparlör bulunuyor. Sony Xperia 1.1'in 168,2 x 71,6 x 8,1 mm boyutlarında olacağı tahmin ediliyor. Telefonun kalınlığı, kamera çıkıntısı da işin içine girdiği zaman 9,3 mm’ye çıkıyor.

Kulaklık girişi üst tarafında bulunan cihazın parmak izi okuyucusu da yan panelde bulunuyor. Cihaz hakkındaki duyuruları anbean takip ederek sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.