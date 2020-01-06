Sony Xperia 5 Plus’ın Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon sektöründe fazlasıyla sıkıntıyla boğuşan Sony, yeni bir Xperia modeli üzerinde çalışıyor. Şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xperia 5 Plus’ın render görüntüleri ortaya çıktı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, birçok alanda başarılı olmuş bir şirket olsa da farklı sektörlerde elde ettiği başarıları akıllı telefon sektöründe bir türlü elde edemiyor. İsmini televizyon sektöründe ve en önemlisi oyun konsolu sektöründe oldukça fazla duyduğumuz Sony, bu yılın sonlarında çıkması planlanan PlayStation 5 isimli konsoluyla da önemli bir işe imza atacak gibi duruyor. Bunun yanı sıra şirket, akıllı telefon sektörüne de henüz veda etmeye niyetli değil.

Geçtiğimiz aylarda Sony’nin yeni bir Xperia modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Sony Xperia 5’in yeni bir versiyonu üzerinde çalışan Sony’nin çalışmasının görüntüleri ortaya çıktı. Piyasaya henüz sürülmemiş akıllı telefonların görüntülerini sızdırmasıyla bilinen OnLeaks, şirketin yakın zamanda piyasaya sürmeyi planladığı yeni amiral gemisi akıllı telefonu Sony Xperia 5 Plus’ın görüntülerini paylaşarak bekleyenlerin aklındaki soru işaretlerini giderdi.

Sony Xperia 5 Plus, üçlü arka kamera kurulumuna sahip:

Yayınlanan görüntülerde Sony’nin Xperia 5 Plus modelinde de önceki modeldeki 21:9 en boy oranına sadık kalındığını görüyoruz. 6,6 inç OLED ekranla geleceği belirtilen akıllı telefonun önünde iki adet hoparlör bulunacak. Sony Xperia 5 Plus'ın 168,2 x 71,6 x 8,1 mm boyutlarında olacağı tahmin ediliyor. Telefonun kalınlığı, kamera çıkıntısı da işin içine girdiği zaman 9,3 mm’ye çıkıyor.

Kulaklık girişi üst tarafında bulunan cihazın parmak izi okuyucusu da yan panelde bulunuyor. Görüntülerde göze batan şey ise Sony’nin hâlâ kutu gibi bir kasa üretmekten vazgeçmiyor olması. Bu tasarım, Sony Xperia 5 Plus’ın eski model akıllı telefonlara benzemesine sebep oluyor ve bu da kullanıcıyı etkileyebiliyor.

Görüntülerde cihazın üçlü arka kamera kurulumuna sahip olduğu görülüyor. Bunlardan birinin ana kamera, birinin ultra geniş açılı kamera ve birinin de makro lens olacağı düşünülüyor. Cihazın ön tarafında ise 8 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Xperia 5 Plus'ın ne zaman tanıtılacağı veya piyasaya sürüleceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.