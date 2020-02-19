Sony Xperia 9'un Resmi Basın Görselleri Ortaya Çıktı

Japon teknoloji devi Sony’nin bir süredir üzerinde çalıştığı Xperia 9’un resmi basın görselleri sızdırıldı. Xperia 10'un halefi olması beklenen akıllı telefon, büyük bir kavisli ekran ve üçlü arka kamera sistemi ile gelecek.

Sony’nin, İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020’de birinci sınıf bir amiral gemisi telefon tanıtması bekleniyordu ancak dev etkinlik, Çin’in Wuhan kentinde patlak veren yeni corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi.

Bugün, Reddit platformunda ortaya çıkan yeni bir sızıntı, üst ve orta segment arasında konumlanan bir telefon olacağı bilinen Xperia 9’un ilk resmi görsellerini karşımıza çıkardı. Aktarılan bilgilere göre söz konusu cihaz Xperia 10'un halefi olacak.

Sony Xperia 9'un basın görselleri

Xperia 9’un sızdırılan basın görselleri, cihazın kavisli bir ekranla geleceğini gösteriyor. Telefonun üstünde çok büyük bir çerçeve var. Söz konusu bölümde ahize ve selfie kamerasının olduğunu görüyoruz. Altta ise oldukça ince bir çerçeve bulunuyor. Xperia 9’un arkasında, LED flaş eşliğinde üçlü kamera kurulumu var.

Sony, MWC 2020 iptal edildiğinden, bazı yeni cihazlarını tanıtacağı çevrimiçi bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Henüz tarihi belli olmayan etkinlikte, Xperia 9’un da gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz. Öte yandan cihazın donanımı ile ilgili detaylar oldukça az. Daha önceki raporlar, Japon şirketin Snapdragon 765 yonga setine sahip bir cihaz üzerinde çalıştığı yönündeydi. Xperia 9’un konumlandığı noktayı düşündüğümüzde, bahsi geçen cihaz olması içten bile değil.