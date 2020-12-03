Türkiye'de hala resmi bir temsilci bildirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a 30'ar milyon TL daha ceza kesildi. Şirketlerin temsilci bildirmemeye devam etmesi halinde reklam faaliyetleri engellenecek.

1 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası gereği Türkiye’de 1 milyon ve üzere aktif kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformları, ülkemizde resmi bir temsilci bulundurmak zorunda. Bu zorunluluğu yasanın yürürlüğe girmesinden 30 gün sonraki süreçte yerine getirmeyen Facebook, YouTube, Twitter, TikTok ve Instagram, geçtiğimiz ay 10’ar milyon TL para cezasına çarptırılmıştı.

Bu cezaların üzerinden bir aylık süre geçmesine rağmen sosyal medya devleri hala Türkiye’ye resmi bir temsilci bildirmiş durumda değil. Bloomberg’ün üst düzey bir hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre Türkiye’de resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a ikinci yaptırım olarak 30’ar milyon TL ceza daha kesildi.

Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram temsilci bildirmemeye devam ederse 3 ay reklam çalışmalarını durdurma cezası alacak

Aktarılan bilgilere göre sosyal medya yasası yürürlüğe girdiğinden bu yana yalnızca Rus sosyal medya platformu VKontakte (VK) resmi Türkiye temsilcisini bildirmiş durumda. Ayrıca Türkiye, temsilci bulundurma şartını yerine getirmeyen şirketlere uygulanacak yeni cezalar ile ilgili bildirimde de bulundu.

Sosyal medya yasasına göre sosyal medya platformları Türkiye’de resmi bir temsilci bulundurmamaya devam ederlerse bir sonraki adımda 3 ay süre boyunca Türkiye’de reklam çalışmalarını durdurma cezası ile karşılaşacaklar. Ondan da sonra ise %50 bant genişliği daraltma cezası uygulanmaya başlanacak. Şirketler, önümüzdeki bir ay içinde temsilci bildirir ve verilen cezayı öderlerse cezada yüzde 25 indirim uygulanacak.