Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya ve dijitalleşme ile ilgili yeni açıklamalarda bulunarak, "Sosyal medya şirketleri iyi niyetli çabalarımıza gönüllü destek vermezlerse Türkiye her şartta vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek" ifadelerini kullandı.

TRT World Forum’a bir video mesaj ile katılım gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır.” dedi ve sosyal medya ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Sosyal medya, sınırsız özgürlük başlığı altında tamamen denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, suç işleyenin yanına kar kaldığı bir düzenin özgürlük olamayacağını ifade etti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sosyal medya şirketleri iyi niyetli çabalarımıza gönüllü destek vermezlerse..."

“Devletlerin vatandaşlarını korumak için attığı iyi niyetli adımlar özgürlüklere müdahale parantezine alınıp akim bırakılmaya çalışılıyor. Sosyal medya şirketleri iyi niyetli çabalarımıza gönüllü destek vermezlerse Türkiye her şartta vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek.”

Geçtiğimiz temmuz ayında meclisten geçerek yasalaşan ve 1 Ekim 2020 itibarıyla da yürürlüğe giren sosyal medya yasası, Türkiye’de 1 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan sosyal medya platformlarına Türkiye’de temsilci bulundurma gibi bazı yükümlülükler getiriyordu. Sosyal medya yasası ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal medya yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk ceza ise geçtiğimiz ayın başlarında kesildi. Yasa yürürlüğe girmesine rağmen Türkiye’de bir temsilci bildirmeyen YouTube, Twitter, TikTok ve Instagram, 10 milyon TL para cezasına çarptırıldı.