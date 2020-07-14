Sosyal Medya Düzenlemesi İçin Almanya Modeli İnceleniyor

Konuyla ilgili olarak hükümete yakın kaynaklarca aktarılan bilgilere göre yetkililer, sosyal medya düzenlemesi için Almanya modelini inceliyorlar. Almanya'daki model, sosyal medya şirketlerine yerel ofisler açmayı zorunlu kılarken bazı yasal sorumluluklar da yüklüyor.

Sosyal medya düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert çıkışından bu yana Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden olmaya devam etmesine rağmen düzenlemenin içeriği ile ilgili neredeyse hiçbir bilgi bulunmuyor.

Konuyla ilgili olarak gelen bilgilere göre yetkililer, sosyal medya düzenlemesi için, sosyal medya şirketlerine hukuki sorumluluklar yükleyen Almanya’nın yasal düzenmesine benzer bir model üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar.

"Almanya'da (temsilcilik) açıyorsun, bizde açmıyorsun?"

Bu konuda yürütülen çalışmayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan ismi açıklanmayan siyasi bir kaynak, “Almanya'da, sosyal medya yer sağlayıcılarının temsilcileri oluyor. Oradaki iş ve işlemleri oranın hukukuna göre yapıyor. Ama Türkiye'de yok ve açmak istemiyorlar.” şeklinde konuşurken açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Biz de diyoruz ki neden Almanya'da açıyorsun, bizde açmıyorsun? Hakaret durumunda Türk Ceza Kanunu, sadece gerçek kişiler için devreye giriyor, ama onun dışında IP adresine ulaşamıyorsun. Biz getireceğimiz düzenlemede "vatandaşın şikayetlerine 24 saat içinde cevap vereceksin" diyeceğiz.

"Kim ne istiyorsa yazsın"

Eğer hak ihlali varsa bu içeriğin kaldırılmasını istiyoruz. Amaç temsilcilik açıp yasal sorumluluk üstlenmesi. Yoksa kim ne istiyorsa yazsın. Şirket Almanya'da temsilcilik açıyorsa, neden Türkiye'de açmıyor?”

Aktarılan bilgilere göre yetkililer, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ‘ulusal güvenlik tehdidi’ olması nedeniyle TikTok’u engelleyebilecekleri yönündeki açıklamasını örnek göstererek istihbarat, güvenlik tehdidi gibi durumlar için bu düzenlemenin gerekli olduğunu belirtiyorlar.