Avukat Enes Saran, bazı sosyal medya fenomenlerinin kendilerine hakaret edilmesini bir gelir kaynağına dönüştürdüğünü öne sürdü. Saran'ın anlattıklarına göre fenomenler, kendilerine yapılan hakaretleri yargıya taşıyarak yüklü miktarda para kazanıyor.

Bildiğiniz üzere sosyal medyada işler bazen çok karmaşık bir hâle gelebiliyor. Fenomenler ve takipçileri arasında ipler gerildiği zaman olayın sonu mahkemede bitiyor ve avukat Enes Saran'ın anlattıklarına göre fenomenler, bu durumu suistimal etmeye başlamış durumda.

Saran'ın anlattıklarına göre fenomenler, kendilerine "bilerek" hakaret edilmesini istedikleri için sosyal medyada kışkırtıcı paylaşımlar yapıyor ve daha sonra bu paylaşımlara gelen hakaretleri hukuğa taşıyarak tazminat elde ediyor.

Fenomenler bilerek kışkırtıcı paylaşımlarda bulunuyor

Saran, yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri dile getirdi; "Herkes şeref ve saygınlığını korumak için savcılıklara şikayette bulunma hakkına sahiptir. Ama ne yazık ki son dönemlerde çeşitli sosyal medya fenomenlerinin bunu 'hakkın kötüye kullanılması' olarak nitelendirebileceğimiz şekilde kullandığını gözlemlemekteyiz."

Fenomenlerin bu konu üzerinden gelir elde etmek için bilerek kışkırtıcı paylaşımlarda bulunduğunu belirten Saran, daha sonra bu paylaşımlara gelen hakaretlerin toplu bir şekilde şikayet edildiğini ve büyük bir gelir kaynağı haline geldiğini dile getirdi.

Saran, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullanıyor; "Bunu istismar eden sosyal medya fenomenleri açısından düşünürsek yüzlerce, belki binlerce kişiye karşı gerçekleştirilen bir şikayet olduğu için çok ciddi bir gelir kaynağı oluşmuş oluyor. Bu durum da istismar edilmesini kolaylaştırıyor”