Türkiye, yeni bir sosyal medya düzenlemesini merakla beklerken sosyal medya kullanıcıları, "#SosyalMedyamaDokunma" etiketiyle yasaya şimdiden tepki gösterdi.

Son günlerde hükümet, sosyal medya platformlarına yönelik yeni bir düzenlemenin geleceğinin sinyallerini vermeye başlamıştı. Bu sinyaller, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Meclisin açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gerektiğine inanıyorum.” sözleriyle olgunluk kazanmıştı.

Yeni düzenlemenin nasıl olacağı hakkında herhangi bir detaylı bilgi bulunmasa da geçtiğimiz günlerde, bu konuya dair bir haber paylaşmıştık. Buna göre Sosyal Medya Başkanlığı isimli yeni bir Başkanlık kurulacak. Başkanlık, sosyal medyada hakaret eden, ‘troll hesaplarla’ yalan bilgi yaymaya çalışan kullanıcıları denetlemekle sorumlu olacak.

Bununla birlikte Instagram ve Twitter gibi sosyal ağ sağlayıcılarından belirli gönderilerin silinmesi talep edilebilecek ve yine ağ sağlayıcılarından hedef aldığı kullanıcıların kimlik bilgileri talep edilebilecek. Gerekli bilgi sağlayıcı tarafından verilmediğindeyse platformlara para cezası uygulanacak.

Sosyal medya, konuya “#SosyalMedyamaDokunma” etiketiyle karşı çıktı:

Ak Parti kurmaylarının “Bu bir sosyal medya yasası değil, dezenformasyonla mücadele yasasıdır.” dediği yeni düzenlemeler, henüz gelmeden kullanıcılardan tepki çekti. Pek çok kullanıcı, “#SosyalMedyamaDokunma” etiketiyle tepkilerini dile getirdi.