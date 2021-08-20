Hükümetin sosyal medyadaki troll hesapları deşifre etmeye ve yaptırım uygulamaya yönelik devreye sokmak istediği dezenformasyonla mücadele yasası yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Hükümetin sosyal medya ile görüşleri, uzun bir süredir halkı ikiye bölmeye devam ediyor. Ak Parti de dahil olmak üzere bazı kesimler bu kararın yerinde olduğunu iddia ederken, muhalefet ise yürürlüğe girmesi istenen yeni yasanın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunuyor.

Ak Parti tarafından yasa ile ilgili detaylar da muhalefet cephesindeki tepkilerin büyümesine neden oluyor. Zira geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada, zaman zaman göreceli bir kavram olabilecek "yalan haber" adı altında paylaşım yapanları para, hatta hapis cezasının bile bekleyebileceği belirtilmişti.

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un yapmış olduğu habere göre yaptırımlar bunlarla sınırlı kalmayacak ve hükümet, Sosyal Medya Başkanlığı kurarak, sosyal ağ sağlayıcılarından kullanıcıların kimliklerini talep edecek.

İstenilen bilgileri paylaşmayan platformlara para cezası uygulanacak:

Yasa ile birlikte kurulacak Sosyal Medya Başkanlığı, sosyal medyada hakaret eden, "troll hesaplarla" yalan bilgi yaymaya çalışan kullanıcıları denetlemekle sorumlu olacak. Başkanlık, Twitter, Instagram gibi sosyal ağ sağlayıcılarından belirli gönderilerin silinmesini talep edebilecek ve aynı zamanda yine aynı ağ sağlayıcılarından hedef aldığı kullanıcıların kimlik bilgilerini talep edebilecek. Gerekli bilgiyi paylaşmayan plaftomlara ise para cezası uygulanacak.

Ak Parti kurmaylarının yaptığı açıklamada, dezenformasyonla mücadele yasası hakkında şu ifadeler yer aldı; "Normal şartlar altında fake hesap üzerinden birine hakaret edildiğinde, bunun kim olduğu bulunamıyor. Sosyal ağ sağlayıcı da bununla ilgili bilgileri vermiyor. O kişinin yaptığı yanına kâr kalıyor. Sosyal ağ sağlayıcılarına 'Sen bu isimleri ver ya da buna erişim sağla' diyeceğiz. Bunlara düzenleme getireceğiz. Bu bir sosyal medya yasası değil, dezenformasyonla mücadele yasasıdır. Burada bütün siyaset kurumunun ve demokrasinin itibarını korumak için düzenleme olacak. Kişisel bir şey olmayacak"