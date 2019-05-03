Yazım Hatalarını Düzelten İnsanlar 'Asosyal' Oluyor

Bir araştırmaya göre, sosyal medyada yazım hatalarını düzelten insanlar asosyal olarak nitelendiriliyor

Bilim insanları, sosyal medyada dil bilgisi hatalarını sık sık düzelten insanların ‘daha az kabul edilebilir’ kişiliklere sahip olduklarını söylüyor. Facebook veya Instagram sayfalarındaki yazılarınızı sürekli dil bilgisi konusunda düzelten arkadaşlarınız varsa, onların bir tür kişilik bozukluğuna sahip olduğunu söylemek mümkün.

Bu tarz kişiler, sosyal olarak daha kapalı insanlardır ve hatalarınızı diğer insanlara nazaran daha fazla yargılar. 2016’da PLOS One dergisinde yayınlanan bir makalede, bilim insanları insanların kişisel özelliklerinin yazım hatası düzeltmekle ilişkili olduğunu söyledi.

Michigan Üniversitesi araştırma üyesi Julie Boland “Bu, dinleyicilerin/okuyucuların kişilik özelliklerinin dilin eleştirilmesi üzerinde bir etkisi olduğunu gösteren ilk çalışmadır. Bu deneyde okurların, yazarların yazılarındaki hatalara yaptıkları yargılamaları inceledik” diyor.

Deneye dâhil olan 83 kişiden ev arkadaşı arayan birinden gelen yazım hatasız, biraz yazım hatalı ve tamamen yazım hatalı e-postaları incelenmesi istendi. Bu 83 kişi, gelen e-postalardaki yazım hatalarını yargılayarak gönderen kişinin kişilik özellikleri hakkında tahminde bulundu.

Araştırmacılar ayrıca deneyin sonunda deneklere herhangi bir yazım hatası veya dil bilgisi hatası görüp görmediklerini ve eğer gördülerse onları ne kadar rahatsız ettiğini sordu. Genel olarak denekler, kurgusal ev arkadaşı adaylarına e-postalarında yazım hataları ve dil bilgisi hatası bulunan kişilere bulunmayan kişilere nazaran daha kötü puan verdiler.

Yazım hatası yüzünden insanları yargılayan kişilerin ise genellikle asosyal kişiliğe sahip oldukları saptandı. Yani sosyal medyada yazım hatalarını her fırsatta düzeltmeye çalışan insanlar, genellikle kendini dış dünyadan soyutlamış ve ulaşılması zor insanlar.