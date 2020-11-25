SpaceX, Bir Falcon 9'u Yedinci Kez Uzaya Gönderdi

SpaceX, Starlink projesi kapsamında 60 uyduyu daha uzaya gönderdi. Birkaç saat önce gerçekleştirilen görevde çok önemli bir de gelişme yaşandı. Şirket, aynı Falcon 9 roketini 7. kez kullanarak bir rekora imza attı. Bu fırlatma, muhtemelen SpaceX'in bugüne kadarki en ucuz fırlatmasıydı.

Kurulduğu günden bu yana uzay taşımacılığı üzerine çok önemli işler yapmayı başaran SpaceX, yeni bir Starlink projesi daha başlattı. Şirket bu proje kapsamında, 60'tan fazla uyduyu daha uzayın derinliklerine gönderdi. Bu gelişme, SpaceX'in dünya geneline yüksek hızlı internet sunma hayallerine biraz daha yaklaşmasını sağlarken, başka bir önemli gelişmeye daha sahne oldu. Şirket, bu projeyle birlikte 7. kez, aynı Falcon 9 roketini kullanarak yeni bir rekora imza attı.

SpaceX'in en büyük amacı, yeniden kullanılabilir uzay araçlarıyla taşımacılık yapabilmek. Şirket, Starlink projeleri kapsamında daha önce 6 kez, aynı Falcon 9'u kullanmıştı. Aslına bakacak olursak o da bir rekordu. Şirket, yedinci fırlatmayla yeni bir rekora daha imza atmış oldu. Bu arada, uzay taşımacılığında aynı roketlerin defalarca kullanılmasının, SpaceX'e milyonlarca dolarlık tasarruf sağladığını belirtelim.

SpaceX, yeni rekorunu Florida'da kırdı

Uzay taşımacılığı devi, 60'tan fazla Starlink uydusunu,ABD'nin Florida eyaletinde bulunan "Cape Canaveral" isimli merkezden fırtlattı. Saniyeler içerisinde gerçekleşen kalkışta hiçbir sorun yaşanmadığı gibi, Falcon 9'un dünyaya dönüşü sırasında da herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalınmadı.

SpaceX, maliyeti düşürmek için yaptığı çalışmalara devam edeceklerini söylüyor. Bunun çok da yerinde bir karar olduğunu söylemek gerek. Çünkü bir görevde kullanılmış olan roketi hurdaya ayırmak, her fırlatma için yeni bir rokete ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor. İşte SpaceX, bu durumu ortadan kaldırıyor. Sadece birkaç parça üzerinde çalışan şirket, aynı roketi yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Şirket, bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ancak Falcon 9'un her yeniden kullanılışı, maliyetin daha da düşmesine yol açıyor. Muhtemelen son fırlatma, SpaceX'in bugüne kadar gerçekleştirdiği en uygun maliyetli fırlatmaydı.

Eğer SpaceX'in nasıl kurulduğunu ve bu günlere nasıl geldiğine dair daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, sizleri burada bulunan haberimize bekliyoruz. Ayrıca, saatler önce gerçekleştirilen Starlink görevinin yayınını görmek isterseniz de, aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.