Elon Musk, Starship’in Tasarımının Arkasındaki Bilimi Açıkla

Elon Musk, SpaceX’in bir gün insanları Mars’a götürmekte kullanması planlanan Starship uzay aracının tasarımına dair açıklamalar yaptı.

Elon Musk’ın kurduğu SpaceX’in amacı uzaya yolculuklar yapmak ve bir gün Mars’ta bir koloni kurulmasına ön ayak olmak. Bu amaçla tasarlanan uzay aracı Starship, oldukça retro bir görünüme sahip. Araçta geleneksel olarak tercih edilen alüminyum ve karbon fiber yerine paslanmaz çelik kullanılacak.

Populer Mechanics’e açıklamalar yapan Elon Musk, kararın sebebinin estetik değil mekanik sebepler olduğunu söyledi. Musk’ın “paslanmaz çelik sandviç” diye adlandırdığı sistemde dış kaplamayı oluşturan paslanmaz çelik yapı, ısınmaya karşı kendisini yenileyen bir sistem oluşturuyor.

Sistemdeki soğutma, iki panel arasından akan sıvıyla sağlanıyor. Musk, su veya sıvı oksijen ile ısı kalkanının soğutulmasını sağlamayı amaçlıyor.

Musk’ın anlattığına göre Starship, Mars atmosferine saatte 27 bin kilometre hızla girecek. Haliyle dış kaplamada aşınma ve yıpranma olacak. Bu sıvı destekli dış kaplama sayesinde aracın iniş esnasında görebileceği zarar da en aza indirilecek.

Elon Musk’a göre paslanmaz çelik etkili bir sıcaklık kalkanı oluşturmasının yanı sıra ideal bir iskelet olarak da hizmet edecek.

Bir yanın iki kat paslanmaz çelikten imal edileceğini ve böylece aracın yapısının da sağlamlaştırılacağını söyleyen Musk, iskelet olarak hizmet edebilen bir ısı kalkanının hiç olmadığını söyledi.

300 serisi paslanmaz çelik 1350 derecede erimeye başlıyor. Alüminyum ise 660 derecede eriyor. Karbon fiber her ne kadar erimese de yüksek sıcaklıklarda çözünmeye başlıyor ve yapısı bozuluyor.

SpaceX’in Starship prototipi “Hopper”, Texas’taki Boca Chica test merkezinde denemelere tabi tutuluyor.