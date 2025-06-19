SpaceX, bir Starship roketini daha havaya uçurdu. Ancak bu kez zamanlama ilginçti. Dev uzay roketi, fırlatmadan uzun zaman önce gerçekleştirilen bir test sırasında infilak etti. SpaceX, patlamanın nedenini açıklamadı.

Milyarder iş insanı Elon Musk tarafından yönetilen uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, devasa uzay gemisi Starship ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; son dönemlerde başarısız test fırlatmaları gerçekleştiren şirket, şimdi bu başarısızlıklara bir yenisini daha ekledi. Bu kez bir Starship, fırlatma öncesinde test edilirken infilak etti. Starship'in patladığı anlar, kameralara da yansıdı.

Açık konuşmak gerekirse Starship patlamalarına alışkınız. Çünkü SpaceX, Mars'a bile göndermeyi planladığı bu uzay aracında yeni nesil teknolojiler kullanılıyor. Roketin tekrar tekrar kullanılabilir olması gibi durumlar, sorunları artırıyor. Ancak geçtiğimiz saatlerde yaşanan patlama, çok da beklediğimiz bir zamanda yaşanmadı. SpaceX, patlamanın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Kimseye bir şey olmadı

Tüm Starship roketleri, fırlatmadan önce çeşitli aşamalardan geçiyor. İşte bu kez yaşanan patlama, fırlatma öncesi süreçte yaşandı. Uzay aracının statik ateş testini yapmak üzere olan firma, bu teste geçmeden beklenmedik bir durumla karşılaştı. Neyse ki patlama sırasında hiçkimseye bir şey olmadı. Teksas'ta bulunan tesisten yapılan açıklamaya göre patlama sonrası çıkan yangın, 2 saati aşkın sürede ancak söndürülebildi.

Yaşanan bu sıcak olay ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

Starship'in patladığı ana ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: