Her hayvanın doğurma şekli, çıkardığı yumurtalar bizi oldukça şaşırtabiliyor. Bunlardan biri de köpekbalıklarında görülüyor. Yumurtaları âdeta birer deniz kabuğu spiraline benziyor ancak içinde dünyaya gelmeyi bekleyen bir yavru var.

Peki bu kabuğun diğerlerinden farkı ne, hangi avantajları sağlıyor?

Pek görmeyiz ama olur da görürseniz eve götürmemeniz için biraz daha detay verelim.

Hangi köpekbalığı türünde bu yumurtaları görüyoruz?

Her köpekbalığı türünün yumurtaları farklı. Bazıları saçaklı, bazıları ise minik bir el çantası şeklinde. Boynuzlu köpekbalıkları (Heterodontus türleri) ise yumurtalarını korumak için spiral şekilli kabuklar kullanıyor.

Spiral şeklin sağladığı avantajlar neler?

Öncelikle embriyonun dış etkenlerden korunması en büyük avantajlardan biri. Kabuklar fiziksel olarak sert ve dayanıklı olunca avcılar ve çevresel tehditlere karşı da korunmuş oluyor. Ayrıca sarmal yapı embriyonun dış basınçtan etkilenmemesini sağlayarak güvenli bir ortam sunarken rahatça gelişmesine de olanak tanıyor.

Doğal ortamda da kolayca kamufle oluyorlar. Kayaların, mercanların ve yosunların arasında tutanabildikleri gibi fark edilmez de olabiliyorlar. Güçlü su akıntılarında âdeta birer vida gibi oldukları yere sabitlenebiliyorlar.

Tüm bu yararlar ile de aslında boynuzlu köpekbalığı yumurtaları hayatta kalabiliyorlar.

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