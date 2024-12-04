Spotify, çok beklenen 2024 yılı özetini resmen yayımladı. Kullanıcılar, “2024 Özeti” olarak da adlandırılan Wrapped 2024’ten bu yıl en çok neler dinlediklerine ulaşabilirler.

Yılın sonuna gelmemizle birlikte tüm kullanıcıların gözü müzik uygulamalarına çevrilmşiti. Tabii ki bu konuda en çok merak edilen platform, dünyanın en popüler müzik platformu Spotify’dı. Şirket, belki de en iyi özelliği olan Wrapped’in 2024 versiyonunu resmen yayımlamaya başladı.

Spotify Wrapped 2024, Türkçeye “2024 Özeti” olarak geçiyor ve en çok dinlediğiniz şarkılardan sanatçılara kadar her şeyi size gösteriyor. Tabii ki her sene olduğu gibi bu senede özetlerde kullanıcılara yönelik kişiselleştirilmiş detaylar görüyoruz. Özetler yavaş yavaş uygulamaya eklendiği için henüz görmüyor olabilirsiniz. Beklemek istemiyorsanız buradaki bağlantıya tıkayıp Spotify 2024 özetinize ulaşabilirsiniz.

Spotify 2024 Özeti'nde neler var?

Spotify 2024 Özeti, hikâye tipindeki formatıyla izlenebiliyor. Uygulama, bu hikâyelerde sırasıyla kaç dakika şarkı dinlediğinizi, en çok kimleri dinlediğinizi, hangi sanatçıları ve türü tercih ettiğinizi gösteriyor.

Ayrıca toplam kaç şarkı dinlediğiniz, en çok tercih ettiğiniz sanatçıyı dinleyen yüzdelik kısmınız gibi küçük güzel detaylar da var. Şirket, 2024 Özeti’ne aylık olarak da veriler eklemiş. Örneğin nisanda dinlediğiniz türe göre size özel bir mod bulunmuş. Farklı türden müzikler dinlediğiniz aylarda bu modlar değişiyor.

Tabii ki son olarak 2024’te en çok dinlediğiniz şarkıları içeren bir çalma listesi de geliyor. Bu listeyle bu yılki deneyimlerinize yolculuk edebileceksiniz.