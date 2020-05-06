Spotify, Video Podcast Özelliğini Test Ediyor

Çevrimiçi müzik platformu Spotify, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Video podcast özelliği, iki ünlü YouTuber ile test ediliyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify, hizmetlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda podcast’ler için özel çalma listeleri oluşturan Spotify, şimdi de video podcast özelliği üzerinde test çalışması yürütüyor.

Video podcast projesi, iki ünlü YouTuber Zane Hijazi ve Heath Hussar ile yürütülüyor. Bu arada iki isim, Zane and Heath: Unfiltered adlı YouTube kanalında içerikler üretiyor. Spotify’a yakın bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre kullanıcıların yarısı videoları görebilecek. Videolar; ikilinin yayınladığı podcast'lerden yalnızca son üçüne (28, 29 ve 30 numaralı podcast'lere) gelecek.

Spotify'dan video podcast hamlesi:

Spotify testleri henüz onaylamadı ancak podcast'lere video ekleme özelliği bu durumu teyit eder nitelikte. Dinleyiciler, oynat butonunu tıkladıktan sonra videoyu ekranlarının alt kısmında görecekler. Hâlihazırda başlangıç aşamasında olan testin gelecekte daha fazla podcast’te olacağı belirtiliyor.

Bildiğiniz gibi telefonunuzun ekranını kapattığınızda Spotify, arka planda çalma listesi oynamaya devam ediyor. Aynı özellik, video podcast için de geçerli olacak. Videolar, sesle senkronize edilecek ve dinleyiciler telefonlarını kilitlese bile oynatılmaya devam edecek. Özellik, masaüstü ve mobil uygulamalarda kullanılabilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir Spotify sözcüsü, “Spotify'da kullanıcı deneyimimizi iyileştirmek için rutin olarak bir dizi test gerçekleştiriyoruz. Bu testlerden bazıları daha iyi kullanıcı deneyimine zemin hazırlarken diğerleri sadece önemli bir öğrenme işlevi görüyor. Şu anda paylaşacağımız başka bir haberimiz yok” ifadelerini kullandı.

Spotify'ın; testlere iki YouTube yıldızıyla başlaması, Google'a ait şirkete karşı bir üstünlük kurma çabası olarak yorumlanıyor. YouTube’un öneri algoritmasından yararlanmak isteyen kullanıcılar, videolarını yüklemek için bu platformu tercih ediyor. Spotify’da paylaşılan videoların Google aramalarında görünüp görünmeyeceği henüz bilinmiyor.

Spotify, uzun bir süredir ilgi çekici bir seçenek oluşturma adına platforma video podcast özelliğini getirmek istiyor. Video konusunda YouTube ön plana çıkarken kullanıcıların bu konuda Spotify’ı tercih edip etmeyeceğini zaman gösterecek.