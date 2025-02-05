Spotify, Bireysel premium paket için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında Spotify Premium abonelik paketi, 2 aylığına ücretsiz hâle getirildi. İşte detaylar...

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, ülkemizdeki kullanıcıları memnun edecek bir kampanya başlattı. Platform, bu kampanya kapsamında Spotify Premium'u 2 ay boyunca ücretsiz hâle getirdi. Bu kampanya ile 119,98 TL cebinize kalmış olacak.

Spotify'ın başlattığı kampanya, sadece "Bireysel" premium abonelik paketi için geçerli. Ayrıca bu kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcıların, hesaplarında daha önce Premium abonelik paketi satın alınmamış olması gerekecek.

Spotify'ın iki ay ücretsiz kampanyasından nasıl faydalanılır?

Eğer siz de Spotify Premium'u iki ay boyunca ücretsiz olarak kullanmak isterseniz yapmanız gereken tek şey uygulama üzerinden veya Spotify'ın web sitesine giriş yaparak hesabınızı yükseltmek. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra 2 ay boyunca ödeme yapmayacak, ardından aylık 59,99 TL karşılığında faturalandırılacaksınız. Kampanyadan yararlanmak istiyorsanız ancak daha önce hesabınızda Premium paketi aktif ettiyseniz yeni bir hesap açmayı düşünebilirsiniz.

Son olarak; Spotify'ın başlattığı kampanyanın 25 Şubat tarihine kadar devam edeceğini belirtelim.