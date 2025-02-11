Spotify, Premium kullanıcıların reklam şikâyetlerini incelemeye aldı. Reklamsız hizmette yaşanan sorun teknik ekipler tarafından inceleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Spotify Premium kullanıcıları, hizmetin reklamsız olması gerekirken reklam dinlediklerini bildirdi. Kullanıcılardan gelen şikâyetler artarken Spotify teknik ekiplerinin konuyu incelediğini ve sorunun kaynağını belirlemeye çalıştığını açıkladı.

Spotify’ın resmi topluluk forumunda paylaşılan bilgilere göre, Premium aboneler Android, iOS ve web sürümünde reklamlara maruz kalıyor. Reklamsız bir deneyim sunması gereken hizmette bu sorunun neden yaşandığı ise bilinmiyor.

Spotify, Premium kullanıcıların reklam şikâyetlerini incelemeye aldı

Kullanıcılar, bu durumun sistemsel bir hatadan kaynaklandığını düşünse de şirket, sorunun kaynağını belirlemek için çalıştığını belirtti. Spotify temsilcileri, sorundan etkilenen abonelerden cihaz modeli, işletim sistemi ve uygulama sürümü gibi bilgileri paylaşmalarını istedi.

Spotify, sorunun tespit edilmesi için kullanıcılardan mümkünse video kaydı paylaşmalarını istedi. Şirket, gelen geri bildirimleri değerlendirerek gerekli düzeltmeleri yapacağını belirtti. Daha önce de benzer şikâyetlerin yaşandığı bilinirken, sorunun ne zaman çözüleceği henüz netleşmiş değil. Öte yandan reklamsız bir deneyim için ücret ödeyen kullanıcılar ise bu durum karşısında baya bir tepkili.