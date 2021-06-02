Spotify'ın müzik zevkinizi hikaye şeklinde önünüze seren ve dinlemiş olduğunuz sanatçılardan yola çıkarak size özel oynatma listesi sunduğu 'Sadece Sen' özelliği paylaşıldı. Uygulamaya girip kendi müzik zevkinize göz atabilirsiniz.

Kullanıcılarına zaman zaman farklı deneyimler sunan Spotify hakkında geçtiğimiz günlerde, bir iPhone’a ihtiyaç duymadan Apple Watch cihazları üzerinden müzik dinlenebileceğini öğrenmiştik. Bu yenilikle Spotify, Apple tarafındaki kullanıcılarını fazlasıyla sevindirmişti. Sanal konser gibi yeniliklerin de yolda olduğunu belirten şirket, kullanıcılarına ‘Sadece Sen’ özelliğini sunarak ne dinlediklerini görmelerine ve kullanıcıların verilerine göre özel olarak oluşturulmuş listelere erişmelerine imkân tanıyor.

Uygulamaya girildiğinde ana sayfada bulunan ‘Sadece Sen’ özelliği; en çok dinlediğiniz sanatçıyı Güneş burcunuz olarak, duygusal veya savunmasız tarafınıza en çok hitap eden sanatçıyı Ay burcunuz olarak ve son zamanlarda keşfettiğiniz bir sanatçıyı da yükseleniniz olarak gösteriyor. Gelin sosyal medyadan özellik hakkında gelen eğlenceli yorumlar eşliğinde diğer detaylardan da bahsedelim.

En sevdiğiniz sanatçılarla hayalinizdeki akşam yemeği

Etkileşime geçebildiğiniz bir hikâye olan ‘Akşam Yemeği’, dinlemekte olduğunuz 3 sanatçıdan birini üç kere seçmenizi istiyor. Üç sanatçı seçtiğinizde masa hazırlanmış oluyor ve seçtiğiniz 3 sanatçı üzerine 3 ayrı çalma listesi size sunuluyor. Bu listeleri, isterseniz kitaplığınıza ekleyebiliyorsunuz.

Artist çiftlerine geldiğimizdeyse müzik zevklerinin çeşitliliğini görüyoruz. Dinlemekte olduğunuz iki tamamen farklı sanatçı gösteriliyor ve “Senden başka kim önce A, sonra B dinler ki?” şeklinde kullanıcının eşsiz müzik deneyimi kendisine gösteriliyor.

Zamanla ilgili bölümlere geldiğimizde ise dinlediğimiz şarkıların çıkış yıllarına göre bize aralarında dolaştığımız zaman aralıkları gösteriliyor. Bunun yanında ‘Beni Anlatan Anlar’ kısmında günün belirli bir zamanında dinlediğiniz belirli bir şarkı gösteriliyor.

Son olarak dinlediğimiz podcast ve şarkı türleri gözden geçirilerek en çok dinlediğimiz türler bizleri karşılıyor. Sadece Sen özelliğini deneyimlemek için Spotify uygulamasına girmeniz yeterli olacaktır. Ana sayfanızda bulunmuyorsa arama kısmına ‘Only You’ yazarak özelliğe erişebilirsiniz.

Spotify'ın 'Sadece Sen' özelliğine sosyal medyadan gelen eğlenceli tepkiler: