Spotify, Apple Watch kullanıcıları için çıkardığı yeni güncellemesi ile akıllı saat severleri mutlu etti. Bu güncelleme sayesinde kullanıcılar artık Spotify'ı bileklerinde taşıyabilecek.

Spotify, yaptığı güncellemelerle son zamanlarda adından sıkça söz ettirir oldu. Şirketin son güncellemesi ise Apple Watch kullanıcılarını sevindirecek gibi görünüyor zira bu güncellemeyle birlikte Apple Watch’lara artık Spotify uygulaması yüklenebilecek. Bu sayede kullanıcılar, çok daha rahat bir şekilde sevdikleri içeriklere ulaşabilecek.

Bu uygulama kullanıcılara neler sunuyor?

Spotify’ın Apple Watch kullanıcıları için sunduğu bu güncelleme sayesinde kullanıcılar, telefonlarına dokunmadan sevdikleri müzikleri ve diğer içerikleri rahatça açıp dinleyebilecek. Ayrıca Spotify Premium kullanıcıları içerikleri doğrudan Apple Watch’larına indirip telefona erişimleri olmadığı zamanlarda da kullanabilecekler. Bunlara ek olarak Spotify Connect hizmeti sayesinde diğer cihazlarınızda çalan şarkılarınızı da saatten kolayca kontrol edebileceksiniz.

Uygulamayı Kullanabilmek İçin Gerekenler:

Apple Watch 3. Nesil veya üstü bir Apple Watch

WatchOS 6.0 veya üzeri işletim sistemi ancak Spotify yaptığı açıklamada 7.1 ve üzerini tavsiye ediyor

Stabil WiFi ya da mobil veri bağlantısı

Spotify hesabı

Apple Watch’ınızda bu yeni özellikleri kullanabilmek için bunların dışında iPhone’unuzun en güncel sürümünde olması ve Spotify uygulamanızın güncel olması gerekiyor.

Çalma listelerinizi Apple watch’a indirmek İçin:

İndirmek istediğiniz içeriğinizi bulun

İçeriğin yanındaki üç noktaya (...) basın ve “Apple Watch’a indir” seçeniğini seçin

İndirme başladığında Apple Watch’ınızdan indirmeyi takip edebilirsiniz

Seçtiğiniz içerik indiğinde yanında tıpkı Spotify’ın mobil uygulamasındaki gibi yeşil bir ok göreceksiniz

Bu adımların ardından kulaklığınızı bağlayıp içeriğinizin tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Ayrıca bu güncelleme ile gelen yeni Siri entegrasyonları sayesinde artık Siri sizin yerinize şarkılarınızı beğenebiliyor, ses düzeyini kontrol edebiliyor ve bir sonraki ya da bir önceki şarkıya geçebiliyor. Hatta tüm bunlara ek olarak sesli asistan, Haftalık Keşif listenizi de sizin için çalabiliyor.

Tüm bu özellikler Apple Watch kullanıcılarının hizmetini sunulmuş durumda. Eğer bir Apple Watch kullanıyor ve bu özellikleri denemek istiyorsanız Spotify uygulamanızı güncellemeyi unutmayın.