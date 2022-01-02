Final Fantasy gibi oyunların geliştiricisi Japon şirket Square Enix de blok zinciri ve metaverse’e dahil oluyor. Şirket başkanı, 2022’de oyna-kazan prensibine sahip merkeziyetsiz oyunlar çıkaracaklarını duyurdu.

Bilindiği üzere Metaverse’ün popülerliği dev şirketlerin ve ülkelerin milyarlarca dolarlık yatırım yapmasıyla çok hızlı bir şekilde artıyor. Milyonlarca insan da bu duruma ayak uydurmaya, dijital varlıkları satın alıp gelecekte kullanmak için elinde tutmaya çalışıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere oyun şirketleri de Metaverse’e yatırım yapanların başında yer alıyor.

Şimdi de Final Fantasy ve Tomb Raider gibi oyunların geliştiricisi Japon şirket Square Enix’in, metaverse ve blok zincirine odaklanmayı düşündüğü ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda NFT’lere dahil olmayı istediğini de sizlerle paylaştığımız şirketin başkanından yeni yılla birlikte yeni açıklamalar geldi.

‘Merkeziyetsiz oyunlar’

Square Enix Başkanı Yosuke Matsuda, şirketin yeni yıl hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Matsuda, şirketin 2022’de oyna-kazan prensibine sahip olan ‘merkeziyetsiz oyunlar’ yayımlamaya başlayacağını, blok zincirine daha çok yoğunlaşacağını kaydetti. Başkanın açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:

“Eğlenmek, para kazanmak ve katkıda bulunmak, oyunlarla etkileşim ve birbirleriyle daha sıkı bağ kurmada insanlara ilham verecektir. Blok zinciri tabanlı tokenler de bunu sağlayacak olanlardır. Oyunlarımıza bu tarz tokenleri dahil ederek oyun içi dijital ekonomiler oluşturup oyunların kendi kendine büyümesini sağlayacağız. Bunlara ‘merkeziyetsiz oyunlar’ da diyebiliriz. 2022 yılındaki ana hedefimiz de bu tarz oyunlar olacaktır. Kripto paraların oluşturduğu toplumsal değişimleri de şirket olarak yakından takip ediyoruz. Gelecekte kendi tokenlerimizi çıkararak çabalarımızı artırmak da planlarımız arasında.”

Square Enix hangi oyunların metaverse veya blok zincirine yönelik olacağı ile ilgili ise herhangi bir bilgiyi paylaşmadı. Son olarak dev oyun şirketlerinin NFT’ler, blok zinciri ve metaverse’e yönelik yatırımlarını gün geçtikçe artırdığını belirtmemiz gerek. Milyonlarca dolar paranın döndüğü bu ortamlar birçok uzman ve yetkili tarafından her şeyi değiştirme potansiyeline sahip olarak nitelendiriliyor ve internetin geleceği olarak görülüyor. Peki, siz oyun şirketlerinin bu konulara yönelik yatırımları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.