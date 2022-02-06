Star Wars Temalı Galactic Startcruiser Oteli Açılıyor

Geçtiğimiz yıllarda Disney, Star Wars temalı otelini ziyaretçilere açacağı tarihi 2021 yılı olarak açıklamıştı fakat bu otel diğer olaylar gibi ertelenmişti. Şimdi Disney, bu Star Wars Temalı Galactic Startcruiser otelinin nihayet açılacağı tarihi açıkladı.

Geçtiğimiz yıllarda hizmete açılması beklenen otel hakkında tekrardan gündeme geldi. Yaklaşık 2019 yılında tanıtılan bu Star Wars temalı Galactic Startcruiser oteli hakkında geçtiğimiz yıllarda çıkan açılış tarihi bilgilerine tekrardan göz atacak olursak; Walt Disney Imagineering, Star Wars: Galactic Starcruiser adlı otelin Walt Disney World'de 2021 yılında açılacağı belirtilmişti fakat COVID-19 sebebiyle ertelendi.

Disney Parks tarafından yapılan yeni duyuruya göre, Star Wars: Galactic Starcruiser'da kalacak hayranlar, çok çok uzak bir galakside sürükleyici bir deneyimle 2 gece geçirecekler. Oteli ziyaret edecek hayranlara Star Wars evreninde 7/24 sürükleyici bir serüvenle, kendi maceralarının kahramanı olacakları kruvazör tarzı bir ortam ve unutulmaz bir hikaye sunarak akıl almaz deneyim sunacak.

Star Wars temalı Galactic Starcruiser oteli 1 Mart 2022'de açılıyor

Star Wars temalı Galactic Starcruiser oteli ertelenen tarihin sonunda nihayet geçtiğimiz günlerde kesin bir tarih verildi; 1 Mart 2022. Star Wars: Galactic Starcruiser oteli, adeta devrim niteliğinde 2 gecelik bir deneyimde hayranları şimdiye kadar en sürükleyici Star Wars hikayesi olacağı iddia ediliyor.

Peki bu 2 gecelik serüvende neler olacak sorusuna cevap verecek olursak; Star Wars: Galactic Starcruiser tatil paketi, tam anlamıyla Star Wars'a uygun bir kabin ya da süitte 2 gecelik konaklama, yemekler (alkollü ve özel içecekler hariç) ve özel deneyimler, görevler ve aktiviteler hayranlarını karşılıyor. Tatil macerası ayrıca Batuu Gezegeni'ne yapacağınız seyahatiniz için Star Wars: Galaxy's Edge'e ve Disney'in Hollywood Stüdyolarının geri kalanına girişi de içeriyor. Vale park hizmeti de pakete dahil olacak.

Peki bu Disney'in otelinin fiyatına gelecek olursak dudak uçuklatıyor; iki misafirin iki gecelik bir seyahati için 4.809 dolar yaklaşık olarak (65.251,88 TL) ödemesi gerekecek. Misafir başına fiyatı ise gecelik; 1.209 dolara yani yaklaşık olarak (16.404,56 TL) denk geliyor.

Bu serüvene katılan üye çoğaldıkça kişi başına maliyet düşüyor. Üç misafir (iki yetişkin ve bir çocuk) toplam 5.299 dolar yaklaşık (71.900,54 TL) veya misafir başına gecelik 889 dolar yaklaşık (12.198,26 TL) ve dört misafir (üç yetişkin ve bir çocuk) toplam 6000 dolar yaklaşık (81.412,20 TL) ya da 749 dolar yaklaşık (10.162,96 TL) olarak fiyatlandırılacaktır. Siz bu otel ve fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz?