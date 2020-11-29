ABD ve Kanada’da beta süreci başlayan uydu üzerinden internet hizmeti sunan Starlink’in kurulum ve aylık abonelik ücreti belli oldu. Görünüşe göre Starlink’e erişmek son derece pahalı olacak.

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın önümüzdeki yıllarda Mars'a bir koloni kurmaya fon sağlamak için ürettiği projelerden biri olan Starlink, çok büyük bir hızla gelişmeye devam ediyor. SpaceX'in Falcon 9 roketleriyle 60'ar adet olacak şekilde sürekli uzaya uydu gönderen Musk, şu anda Starlink şirketi altında 950 uyduyu uzaya göndermeyi başardı.

Uzaya gönderilen uydular aracılığıyla özellikle kırsal kesimde internet erişimi olmayan bölgelere yüksek hızlı internet sağlayacak Starlink, şu sıralar ABD ve Kanada'daki müşterilerine beta programı kapsamında internet hizmeti sunmaya başladı. Son olarak Kanadalı haber ağı CBC, Kanada'da Starlink'in beta programını almak isteyen kullanıcıların ne kadar ücret ödemesi gerektiğini duyurdu. New Brunswick eyaleti Kingston Yarımadası bölgesinde ikamet eden Starlink müşterisine ulaşan CBC, bu müşterinin kurulum için ne kadar ücret ödediğini öğrendi.

Kurulum ücreti çok yüksek

Bir bilgi teknolojileri şirketine çalışan Greg Rekounas isimli Starlink müşterisi, pandemi döneminde evden çalışmak zorunda olduğu için Starlink'in internet hizmetini kullanmaya başlamış. 150 Mbit indirme ve 12 Mbit yükleme hızı sunan Starlink paketi için aylık 130 Kanada doları (783 TL) ödediğini söyleyen Rekounas, bu aylık ödeme dışında uydu çanağı, modem, güç kaynağı ve 30 metrelik bir kablonun yer aldığı kurulum paketi içinse 820 Kanada doları (4944 TL) ücret ödemiş.

Kurulum ve aylık abonelik ücreti çok yüksek olsa da özellikle kırsal kesimde yaşayan ve yüksek hızlı internete ihtiyaç duyan insanlar için hayat kurtarıcı olabilecek Starlink, Şubat - Mart 2021 tarihlerinde Avrupa'da da test edilmeye başlayacak. Bu kurulum ücretinin özellikle ilk aşamada çok yüksek tutulduğunu görüyor olsak da hizmetin kararlı sürümünün daha uygun olacağı düşünülüyor. Peki sizler Starlink'i bu ücretleri ödeyerek kullanmaya başlamak ister miydiniz?