Steam'de 16 TL'ye Satılan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Humble Bundle, geçtiğimiz aylarda yaptığı ücretsiz oyun kampanyalarına Deponia: The Complete Journey'i de ekledi.

Humble Freebie kampanyalarına, son dönemlerin en keyifli ve samimi macera oyunlarından Deponia: The Complete Journey de eklendi. Biz bu satırları hazırlarken, oyunun Steam kodunu almanız için 1 gün 10 saat gibi bir süreniz kalmıştı.

Oyuna sahip olmak için ilk yapmanız gereken buraya tıklamak ve ilgili sayfaya ulaşmak. Yukarıda da gördüğünüz GET THE GAME butonuna tıkladıktan sonra oyunu hesabımıza eklemiş olacağız. Bu raddeden sonra isterseniz kütüphanenize giderek, isterseniz mail adresinize düşen link üzerinden Steam kodunuzu alabilirsiniz.

Deponia: The Complete Journey'in oynanışı merak ediyorsanız aşağıdan Türkçe oynanış videosuna erişebilirsiniz. Şimdiden iyi oyunlar!