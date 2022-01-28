Street Fighter 5 Steam Deck'te Görüntülendi

Bugün Street Fighter 5 Steam Deck'te çalıştığı videosu oyun sevenleri heyecanlandırdı. Oyun gündemine adeta bomba gibi düşen Steam Deck yeni desteklediği oyunlar ile merakla bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Steam Deck'in çıkış tarihi açıklanmıştı. Sizlere bu konuyu duyurmuştuk. Steam’in kendi sayfasında verilen bilgilere göre Steam Deck, 25 Şubat tarihinde Türkiye saatiyle saat 21:00’da satışa sunulacak. Yine bu tarihten itibaren ön siparişte bulunan kullanıcılara davetiyeler gönderilecek.

Daha önce ön sipariş veren kullanıcılar model değişiminde bulunamayacak ve önceden sipariş verdikleri modelleri satın alabilecek. Bugün ise Street Fighter 5 oyunu Steam Deck üzerinde sızdırılan bir videoda göründü.

Steam Deck 25 Şubat'ta Satışa Sunulacak

Tanınmış Koreli profesyonel oyuncu Infiltrasyon tarafından YouTube'da paylaşılan yeni video, Steam Deck'in sadece Street Fighter V'i nasıl oldukça iyi çalıştırdığını değil, aynı zamanda bu oyun ile birlikte kullanılan dövüş oyunları için nasıl bir oyun hizmeti sunacağını gösteriyor. Snack Box Micro gibi arcade oyunları da desteklenmesi kuvvetle muhtemel.

Street Fighter V dünya çapında PC ve PlayStation 4'te mevcut. Oyunun son DLC eklentisini, Kasım 2021'de aldı ve serinin geleceği hakkında daha fazla bilgi bu yıl içinde açıklanacak. Steam Deck hakkında kısa bilgiler verecek olursak; konsol SteamOS'un değiştirilmiş bir versiyonunu çalıştıracak.

Oyuncular, bu konsolu kullanırken kendi Steam hesaplarındaki tüm detayları görebilecek, Steam mağazasında gezintiler yapabilecekler. Ayrıca üçüncü taraf yazılımlar da Steam Deck'te kullanılabilecek. İşte bu özellik, Steam Deck'in aslında bir mini bilgisayar olduğunu gözler önüne seriyor. Bu durum, Steam Deck'e özel oyun tasarlamanın pek de bir mühim bir gelişme olmayacağı anlamına geliyor.