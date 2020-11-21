Steam Guard Kaldırma Nasıl Yapılır?

Devasa mağazası ve atölyesiyle milyonlarca oyuncuyu tek çatı altında toplayan Steam, kullanıcıların güvenliği için de Guard sistemini kullanıyor. Peki Steam, Guard’ı kaldırmak isteyen kullanıcılar için neler sunuyor?

Milyonlarca oyuncuyu bir çatı altında toplayan Steam, Guard adı verilen bir güvenlik sistemine sahip. Steam Guard, esasında bir kimlik doğrulama sistemi olarak hizmet vermekte. İki faktörlü kimlik doğrulama prensibiyle çalışan Guard, kullanıcılardan geçerli bir telefon numarası talep ediyor. Bunun sebebi ise hesaba erişimin kaybedilmesi durumunda doğrulama işleminin en kısa sürede gerçekleştirilmesi.

Steam hesabınızın güvenliği için Guard sisteminin aktif tutulması en önemli detaylardan biri. Ancak yine de bu özelliği kapatmak isteyen kullanıcılar olabilir. Biz de bu yazımızda Steam Guard kaldırma işleminin nasıl yapıldığından söz edeceğiz.

Steam Guard kaldırma işlemi nasıl yapılır?

Adım #1: Akıllı telefonunuzda yüklü olan Steam Guard uygulamasını açın,

Akıllı telefonunuzda yüklü olan Steam Guard uygulamasını açın, Adım #2: Menü butonuna basarak uygulama menüsünü açın.

Menü butonuna basarak uygulama menüsünü açın. Adım #3: “Hesap Detayları” sekmesine giriş yapın.

“Hesap Detayları” sekmesine giriş yapın. Adım #4: “Hesap Güvenliği” kısmının altında yer alan “Steam Guard’ı Yönet” butonuna basın.

“Hesap Güvenliği” kısmının altında yer alan “Steam Guard’ı Yönet” butonuna basın. Adım #5: “Kimlik Doğrulayıcıyı Kaldır” butonu ile doğrulama ekranına geçiş yapın.

“Kimlik Doğrulayıcıyı Kaldır” butonu ile doğrulama ekranına geçiş yapın. Adım #6: “Steam Mobil Uygulamasını kullanarak Steam Guard Mobil Kimlik Doğrulayıcı’sını kaldır” butonuna basın, işlem tamam.

Yukarıdaki 6 adımın sonunda Steam hesabınızın iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini devre dışı bırakmış olacaksınız. Böylece hesabınıza her giriş yapmaya çalıştığınızda, mobil uygulamadaki şifreyi kullanmak zorunda kalmayacaksınız. Yine de Steam hesabınızın güvenliği için Steam Guard özelliğini kapatmanızı önermiyoruz .

Steam hesabına bağlı telefon numarası nasıl kaldırılır?

Adım #1: Steam’e internet tarayıcınızdan ya da masaüstü uygulamasından giriş yapın.

Steam’e internet tarayıcınızdan ya da masaüstü uygulamasından giriş yapın. Adım #2: Profil adınıza tıklayın ve açılan küçük sekmeden “Hesap Detayları” butonuna basın.

Profil adınıza tıklayın ve açılan küçük sekmeden “Hesap Detayları” butonuna basın. Adım #3: "İletişim Bilgileri” sekmesinde “Telefon numaranızı yönetin” butonunu kullanın. Karşınıza gelen yeni ekranda telefon numaranızı değiştirmek ve kaldırmak için iki farklı seçenek bulunacak.

"İletişim Bilgileri” sekmesinde “Telefon numaranızı yönetin” butonunu kullanın. Adım #4: Buradan tercih ettiğiniz değişikliği seçip son adımı tamamlayın. Steam, değişikliğin onaylanması için bağlı olan telefon numaranıza bir SMS doğrulaması gönderecek.

Buradan tercih ettiğiniz değişikliği seçip son adımı tamamlayın.

Steam hesabınızı güvende tutan tek unsur Guard sistemi değil. Birçok uygulamada kullanılan bir kimlik doğrulama aracı olan telefon numaraları Steam hesaplarınız için de önemli bir detay. Yine de dileyen kullanıcılar için Steam hesabına bağlı telefon numarasını kaldırmak ya da değiştirmek mümkün.

Yukarıdaki adımları tamamlamadan önce Steam tarafından hesap güvenliğiniz adı altında uyarılacaksınız. Biz de zorunda kalmadığınız sürece Steam hesabınızın güvenliğini tehdit edecek değişiklikler yapmamanızı öneriyoruz.

Steam mobil uygulaması hangi akıllı cihazlarda çalışıyor?

Steam Guard özelliği dışında Steam’in hemen hemen tüm işlevlerini mobil olarak gerçekleştirilebilmesini sağlayan Steam mobil uygulaması, Windows Phone da dahil tüm akıllı cihazlarda çalışabiliyor.

Uygulamayı kullanabilmek için Apple cihazlarında iOS 6.1, Android cihazlarda 2.2 ve Windows Phone’da 8.1 ve sonrası bir versiyona sahip olmak gerekiyor. Steam mobil uygulamasının indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ek olarak Steam’e kayıt olma rehberi için bu yazımıza göz atabilirsiniz.