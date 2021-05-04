PUBG ve FIFA 21'in Fiyatına Muhteşem İndirim Geldi

Dönem dönem gerçekleştirdiği indirim kampanyalarıyla oyunseverlerin dikkatini çekmeyi seven Steam, şimdi de iki popüler oyunun; PUBG ve FIFA 21'in fiyatlarına kaçırılmayacak indirimler yaptı.

Battle royale türünün bayrak taşıyan yapımlarından biri olan PlayerUnknown's Battlegrounds ya da kısaca PUBG, Steam oyun mağazasında bir kez daha en çok satanlar listesinin zirvesine çıkmış durumda. Nedeni ise gören hemen hemen tüm oyuncularda FOMO etkisi yaratan indirimli fiyatı.

PUBG, bir dönem öylesine popülerdi ki bilgisayarı oyunu çalıştırabilen hemen herkesin kütüphanesinde bulunuyordu. Ancak geliştiriciler, PUBG'ye hala şans vermemiş yeni oyuncular kazanabilecekleri düşüncesiyle oyunun Steam fiyatında yüzde 50 gibi ciddi bir indirim yaptılar ve sonuç olarak PUBG, kısa sürede Steam en çok satanlar listesinin zirvesine çıktı.

Normal şartlarda 87 TL'lik bir fiyatı bulunan PUBG, "hafta ortası çılgınlığı" indirimi kapsamında 43,50 TL gibi oldukça uygun bir fiyata satın alınabiliyor. Ancak söz konusu teklifi değerlendirmek için önünüzde yalnızca 29 saat gibi bir süre bulunduğunu belirtelim. Yarın akşam saatler 20:00'yi gösterdiğinde PUBG'nin fiyat indirimi de sona ermiş olacak. PUBG'ye yüzde 50 indirimli sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu arada, halihazırda en popüler futbol oyunu olan FIFA 21'in de aldığı muhteşem fiyat indirimi ile Steam en çok satanlar listesinde PUBG'nin ardından ikinci sırada bulunduğunu belirtelim. Normal fiyatı 419,99 TL olan FIFA21, 10 Mayıs tarihine kadar geçerli olan yüzde 67 indirim ile yalnızca 138,59 TL fiyatla satın alınabiliyor. FIFA21'e yüzde 67 indirim ile sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.