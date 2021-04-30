Çorba Parasını Çıkaramadık: PUBG Lite Resmen Sona Erdi

Popüler battle royale oyunu PUBG'nin ücretsiz, düşük sistem gereksinimli bir versiyonu olan PUBG Lite, dün itibarıyla hizmetini sona erdirdi. PUBG deneyimi artık yalnızca PUBG ve PUBG Mobile sürümlerinden sürdürülebiliyor.

Battle royale türünün bir dönem tüm oyun dünyasını esir almasının arkasındaki en önemli etkenlerden biri olan PlayerUnknown's Battlegrounds ya da kısaca PUBG, hem nispeten yüksek sistem gereksinimleri hem de ücretli bir oyun olması nedeni ile en büyük rakibi olan Fortnite ile rekabette dezavantajlı görünüyordu.

Geliştiriciler, PUBG'nin hem daha makul sistem sistem gereksinimleri hem de "ücretsiz oynama" imkanı sunarak daha iyi bir rekabet oluşturabilmesi için 2019 yılının başlarında PUBG Lite sürümünü yayınlamışlardı. Orijinal PUBG ile PUBG Mobile arası bir deneyim sunan PUBG Lite, belirli bir popülerliğe ulaşmış olsa da oyunseverlerin beklentilerini karşılaşmayı başaramamıştı.

Geliştiriciler, geçtiğimiz ayın sonlarında yayınlamış oldukları bir bildiri ile nisan ayının sonunda PUBG Lite'ın fişinin çekileceğini açıklamışlardı ki öyle de oldu. PUBG Lite "hizmeti", 29 Nisan itibarıyla sonlandırıldı. Ayrıca geliştiriciler, 29 Mayıs itibarıyla PUBG Lite için artık Oyuncu Desteği de sunulmayacağını belirttiler.

PUBG Lite için yayınlanan hizmet sonlandırma bildirimi şu şekildeydi:

"Sevgili Oyuncularımız,

Bizimle birlikte olan müthiş sayıda PUBG LITE severin tutkusu ve desteği için son derece minnettarız. COVID-19 pandemisinin zorlu zamanlarında PUBG LITE’ın taraftarlarımıza güvende kalmanın eğlenceli bir yolunu sunduğunu umuyoruz.

Ne yazık ki uzun uzun düşündükten sonra hizmeti kapatma yönünde zorlu bir karar aldık ve yolculuğumuz için zaman doldu. Ne kadar üzülsek de plana göre PUBG LITE hizmetini 29 Nisan 2021’de (UTC) sonlandıracağımızı bildirmek istiyoruz.

Sonlandırma Planı