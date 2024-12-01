Oyun platformlarında kasımda başlayan indirimler kısa bir süre kalsa da hâlâ devam ediyor. Steam’in geçen çarşamba Sonbahar İndirimleri’ni başlattığını görmüştük. Yüzlerce oyunda %90’lara varan dev indirimler sunan bu kampanya, 4 Aralık akşamına kadar devam edecekti.
Biz de indirimlerin bitmesine birkaç gün kalmışken sizin için uygun fiyata alabileceğiniz oyunları derledik. Bu içerikte 10 dolar ve altında fiyata sahip oyunlara bakacağız. Tabii dolar üzerinden olduğu için hâlâ çok ucuz değiller ancak günümüzdeki fiyatları düşündüğümüzde kaçırılmayacak fırsatlar diyebiliriz. Lafı çok uzatmadan gelin bu oyunlara bir bakalım.
Steam Sonbahar İndirimleri'nde satılan 10 dolar altı fiyata sahip oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Euro Truck Simulator
|10,09 dolar
|2,52 dolar (%75)
|Sons of the Forest
|14,99 dolar
|8,24 dolar (%45)
|Forza Horizon 4
|19,99 dolar
|3,99 dolar (%80)
|Stardew Valley
|5,99 dolar
|4,19 dolar (%30)
|Dead by Daylight
|14,99 dolar
|5,99 dolar (%60)
|Battlefield 1
|39,99 dolar
|2,79 dolar (%93)
|Rainbow Six Siege
|15,99 dolar
|6,39 dolar (%60)
|Detroit: Become Human
|31,99 dolar
|9,59 dolar (%70)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29,99 dolar
|7,49 dolar (%75)
|Dying Light
|12,99 dolar
|2,59 dolar (%80)
|Subnautica
|14,99 dolar
|4,94 dolar (%67)
|Arma 3
|14,99 dolar
|2,99 dolar (%80)
|The Forest
|10,49 dolar
|2,09 dolar (%80)
|Age of Empires IV: Anniversary Edition
|19,99 dolar
|9,99 dolar (%50)
|The Outlast Trials
|18,99 dolar
|9,49 dolar (%50)
|Astroneer
|14,99 dolar
|4,94 dolar (%67)
|Stray
|14,99 dolar
|8,99 dolar (%40)
|Back 4 Blood
|59,99 dolar
|5,99 dolar (%90)
|Death Stranding Director's Cut
|18,99 dolar
|9,49 dolar (%50)
|Ori and the Will of the Wisps
|29,99 dolar
|9,89 dolar (%67)
Steam Sonbahar İndirimleri'nde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.