Steam Sonbahar İndirimleri'nin bitmesine az bir süre kalmışken 10 dolar ve daha altında fiyata alabileceğiniz oyunlara bakıyoruz.

Oyun platformlarında kasımda başlayan indirimler kısa bir süre kalsa da hâlâ devam ediyor. Steam’in geçen çarşamba Sonbahar İndirimleri’ni başlattığını görmüştük. Yüzlerce oyunda %90’lara varan dev indirimler sunan bu kampanya, 4 Aralık akşamına kadar devam edecekti.

Biz de indirimlerin bitmesine birkaç gün kalmışken sizin için uygun fiyata alabileceğiniz oyunları derledik. Bu içerikte 10 dolar ve altında fiyata sahip oyunlara bakacağız. Tabii dolar üzerinden olduğu için hâlâ çok ucuz değiller ancak günümüzdeki fiyatları düşündüğümüzde kaçırılmayacak fırsatlar diyebiliriz. Lafı çok uzatmadan gelin bu oyunlara bir bakalım.

Steam Sonbahar İndirimleri'nde satılan 10 dolar altı fiyata sahip oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Euro Truck Simulator 10,09 dolar 2,52 dolar (%75) Sons of the Forest 14,99 dolar 8,24 dolar (%45) Forza Horizon 4 19,99 dolar 3,99 dolar (%80) Stardew Valley 5,99 dolar 4,19 dolar (%30) Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar (%60) Battlefield 1 39,99 dolar 2,79 dolar (%93) Rainbow Six Siege 15,99 dolar 6,39 dolar (%60) Detroit: Become Human 31,99 dolar 9,59 dolar (%70) The Witcher 3: Wild Hunt 29,99 dolar 7,49 dolar (%75) Dying Light 12,99 dolar 2,59 dolar (%80) Subnautica 14,99 dolar 4,94 dolar (%67) Arma 3 14,99 dolar 2,99 dolar (%80) The Forest 10,49 dolar 2,09 dolar (%80) Age of Empires IV: Anniversary Edition 19,99 dolar 9,99 dolar (%50) The Outlast Trials 18,99 dolar 9,49 dolar (%50) Astroneer 14,99 dolar 4,94 dolar (%67) Stray 14,99 dolar 8,99 dolar (%40) Back 4 Blood 59,99 dolar 5,99 dolar (%90) Death Stranding Director's Cut 18,99 dolar 9,49 dolar (%50) Ori and the Will of the Wisps 29,99 dolar 9,89 dolar (%67)

Steam Sonbahar İndirimleri'nde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.