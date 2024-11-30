Kasım ayının sonlarına yaklaşırken oyunseverlerin beklediği Black Friday indirimleri de resmen başlamış oldu. PlayStation, Xbox, Ubisoft ve EA gibi platformlarda büyük indirimler görüyoruz. Birçok popüler oyun neredeyse %90’a varan indirimlerle oyunculara sunuluyor.
Öne çıkan indirimler arasında büyük yapımların yanı sıra küçük çaplı bağımsız oyunlar da yer alıyor. PlayStation, PC ve Xbox platformlarındaki kampanyalar, farklı türlerden oyunlarla karşımıza çıkıyor.
Black Friday indirimleri
Kasım ayının sonlarına yaklaşmamız ile birlikte firmalar da indirimlerini duyurmaya başladı. Black Friday dönemi boyunca birçok oyunsever favori oyunlarını daha uygun fiyatlarla satın alabilecek. İşte kaçırılmaması gereken oyunlar:
PlayStation Black Friday indirimleri:
|Oyun (Platform)
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Marvel's Spider-Man 2 (PS5)
|1.699 TL
|1.121,34 TL (%34)
|EA Sports FC 25 (PS5/PS4)
|2.899,99 TL
|1.449,99 TL (%50)
|Star Wars Outlaws (PS5)
|2.799 TL
|2.099 TL (%25)
|Hogwarts Legacy (PS5)
|3.149 TL
|944,70 TL (%70)
|NBA 2K25 (PS5/PS4)
|2.900 TL
|1.305 TL (%55)
|Astro Bot (PS5)
|2.499 TL
|2.124,15 TL (%15)
|Silent Hill 2 (PS5)
|2.499 TL
|1.999,20 TL (%20)
|GTA V (PS5)
|439 TL
|219,50 TL (%50)
|Cyberpunk 2077 (PS5/PS4)
|2.799 TL
|1.399,50 TL (%50)
|WWE 2K24 (PS5/PS4)
|2.619 TL
|864,27 TL (%67)
|Red Dead Redemption 2 (PS4)
|2.299 TL
|758,67 TL (%67)
|God of War Ragnarök (PS5/PS4)
|2.799 TL
|1.399,50 TL (%50)
|The Last of Us Part II Remastered (PS5)
|1.249 TL
|999,20 TL (%20)
|Alan Wake 2 Deluxe Edition (PS5)
|1.499 TL
|749,50 TL (%50)
|Mortal Kombat 1 (PS5)
|1.749 TL
|699,60 TL (%60)
|Assassin's Creed Mirage (PS5/PS4)
|1.749 TL
|787,05 TL (%55)
|Battlefield 2042 (PS5/PS4)
|800 TL
|80 TL (%90)
|Uncharted 4 (PS4)
|349 TL
|104,70 TL (%70)
|Star Wars Jedi: Survivor (PS5)
|2.900 TL
|1.015 TL (%65)
|Dead Space Remake (PS5)
|2.900 TL
|870 TL (%70)
Kampanya kapsamında indirime giren tüm oyunlara bu linkten erişebilirsiniz.
Xbox Game Store'un Black Friday indirimleri:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|EA Sports FC 25 Standart Sürüm Xbox
|2899,99 TL
|1449,99 TL (%50)
|NBA 2K25 Standart Edition
|2900 TL
|1305 TL (%55)
|Diablo® IV: Vessel of Hatred™ - Standard Edition
|1439,99 TL
|1079,99 TL (%25)
|Hogwarts Legacy Xbox Series X|S Sürümü
|2599 TL
|779, 70 TL (%70)
|TEKKEN 8
|1499 TL
|749,50 TL (%50)
|Halo: The Master Chief Collection
|1199 TL
|299,75 TL (%75)
|Forza Horizon 5 Standard Edition
|999 TL
|499,50 TL (%50)
İndirime giren oyunlara bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.
Steam Black Friday indirimleri:
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Baldur's Gate 3
|34,99 dolar
|27,99 dolar (%20)
|Dead by Daylight
|14,99 dolar
|5,99 dolar (%60)
|EA Sports FC 25
|69,99 dolar
|34,99 dolar (%50)
|The Last of Us Part I
|59,99 dolar
|35,99 dolar (%40)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29,99 dolar
|7,49 dolar (%75)
|Battlefield 1
|39,99 dolar
|2,79 dolar (%93)
|Detroit Become Human
|31,99 dolar
|9,59 dolar (%70)
|Forza Horizon 5
|32,78 dolar
|16,39 dolar (%50)
|God of War
|49,99 dolar
|19,99 dolar (%60)
|Senua's Saga Hellblade II
|22,99 dolar
|14,94 dolar (%35)
|Euro Truck Simulator 2
|10,09 dolar
|2,52 dolar (%75)
|Cyberpunk 2077
|44,99 dolar
|20,24 dolar (%55)
|Rust
|18,99 dolar
|11,39 dolar (%40)
|Diablo IV
|49,99 dolar
|29,99 dolar (%40)
|Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|49,99 dolar
|19,99 dolar (%60)
|Stardew Valley
|5,99 dolar
|4,19 dolar (%30)
|Dying Light
|12,99 dolar
|2,59 dolar (%80)
|Days Gone
|49,99 dolar
|12,49 dolar (%75)
|Black Desert
|4,99 dolar
|0,49 dolar (%90)
|GTA V
|39,98 dolar
|14,98 dolar (%63)
İndirimdeki oyunlara göz atmak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.
Ubisoft'un Black Friday indirimleri:
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|The Crew Motorfest Deluxe Edition
|1.349 TL
|404,70 TL (%70)
|Star Wars Outlaws
|1.749 TL
|1.311,75 TL (%25)
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.199 TL
|479,60 TL (%60)
|Skull and Bones
|999 TL
|399,60 TL (%60)
|Ghost Recon Wildlands
|849 TL
|84,90 TL (%90)
|Ghost Recon Breakpoint
|1.999 TL
|399,80 TL (%80)
|Riders Republic
|699 TL
|87,37 TL (%88)
|Assassin's Creed Mirage
|849 TL
|339,60 TL (%60)
|Assassin's Creed Valhalla
|999 TL
|249,75 TL (%75)
|Assassin's Creed Odyssey
|999 TL
|199,80 TL (%80)
|Assassin's Creed Syndicate (60 FPS)
|699 TL
|174,75 TL (%75)
|Far Cry 6
|999 TL
|249,75 TL (%75)
|Far Cry 5
|999 TL
|149,85 TL (%85)
|Far Cry Primal
|949 TL
|237,25 TL (%75)
|For Honor
|499 TL
|74,85 TL (%85)
|Watch Dogs Legion
|999 TL
|149,85 TL (%85)
|Watch Dogs 2
|1.499 TL
|224,85 TL (%85)
Kampanya kapsamında indirime giren tüm oyunlara bu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.
Electronic Arts Black Friday indirimleri:
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Need for Speed Unbound
|69,99 dolar
|4,89 dolar (%93)
|EA Sports FC 25
|69,99 dolar
|34,99 dolar (%50)
|EA Sports Madden NFL 25
|69,99 dolar
|34,99 dolar (%50)
|Battlefield 2042
|59,99 dolar
|4,79 dolar (%92)
|Star Wars Jedi: Survivor
|69,99 dolar
|17,49 dolar (%75)
|Dead Space Remake
|59,99 dolar
|17,99 dolar (%70)
|It Takes Two
|39,99 dolar
|11,99 dolar (%70)
İndirimdeki oyunlara göz atmak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.
Black Friday indirimleri ile ilgili detaylar: