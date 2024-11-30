Black Friday dönemiyle birlikte PlayStation, PC ve Xbox oyunlarında büyük indirimler başladı. Birçok oyun %90'a varan indirimlerle satışta.

Kasım ayının sonlarına yaklaşırken oyunseverlerin beklediği Black Friday indirimleri de resmen başlamış oldu. PlayStation, Xbox, Ubisoft ve EA gibi platformlarda büyük indirimler görüyoruz. Birçok popüler oyun neredeyse %90’a varan indirimlerle oyunculara sunuluyor.

Öne çıkan indirimler arasında büyük yapımların yanı sıra küçük çaplı bağımsız oyunlar da yer alıyor. PlayStation, PC ve Xbox platformlarındaki kampanyalar, farklı türlerden oyunlarla karşımıza çıkıyor.

Black Friday indirimleri

Kasım ayının sonlarına yaklaşmamız ile birlikte firmalar da indirimlerini duyurmaya başladı. Black Friday dönemi boyunca birçok oyunsever favori oyunlarını daha uygun fiyatlarla satın alabilecek. İşte kaçırılmaması gereken oyunlar:

PlayStation Black Friday indirimleri:

Oyun (Platform) Normal fiyatı İndirimli fiyatı Marvel's Spider-Man 2 (PS5) 1.699 TL 1.121,34 TL (%34) EA Sports FC 25 (PS5/PS4) 2.899,99 TL 1.449,99 TL (%50) Star Wars Outlaws (PS5) 2.799 TL 2.099 TL (%25) Hogwarts Legacy (PS5) 3.149 TL 944,70 TL (%70) NBA 2K25 (PS5/PS4) 2.900 TL 1.305 TL (%55) Astro Bot (PS5) 2.499 TL 2.124,15 TL (%15) Silent Hill 2 (PS5) 2.499 TL 1.999,20 TL (%20) GTA V (PS5) 439 TL 219,50 TL (%50) Cyberpunk 2077 (PS5/PS4) 2.799 TL 1.399,50 TL (%50) WWE 2K24 (PS5/PS4) 2.619 TL 864,27 TL (%67) Red Dead Redemption 2 (PS4) 2.299 TL 758,67 TL (%67) God of War Ragnarök (PS5/PS4) 2.799 TL 1.399,50 TL (%50) The Last of Us Part II Remastered (PS5) 1.249 TL 999,20 TL (%20) Alan Wake 2 Deluxe Edition (PS5) 1.499 TL 749,50 TL (%50) Mortal Kombat 1 (PS5) 1.749 TL 699,60 TL (%60) Assassin's Creed Mirage (PS5/PS4) 1.749 TL 787,05 TL (%55) Battlefield 2042 (PS5/PS4) 800 TL 80 TL (%90) Uncharted 4 (PS4) 349 TL 104,70 TL (%70) Star Wars Jedi: Survivor (PS5) 2.900 TL 1.015 TL (%65) Dead Space Remake (PS5) 2.900 TL 870 TL (%70)

Kampanya kapsamında indirime giren tüm oyunlara bu linkten erişebilirsiniz.

Xbox Game Store'un Black Friday indirimleri:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı EA Sports FC 25 Standart Sürüm Xbox 2899,99 TL 1449,99 TL (%50) NBA 2K25 Standart Edition 2900 TL 1305 TL (%55) Diablo® IV: Vessel of Hatred™ - Standard Edition 1439,99 TL 1079,99 TL (%25) Hogwarts Legacy Xbox Series X|S Sürümü 2599 TL 779, 70 TL (%70) TEKKEN 8 1499 TL 749,50 TL (%50) Halo: The Master Chief Collection 1199 TL 299,75 TL (%75) Forza Horizon 5 Standard Edition 999 TL 499,50 TL (%50)

İndirime giren oyunlara bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

Steam Black Friday indirimleri:

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Baldur's Gate 3 34,99 dolar 27,99 dolar (%20) Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar (%60) EA Sports FC 25 69,99 dolar 34,99 dolar (%50) The Last of Us Part I 59,99 dolar 35,99 dolar (%40) The Witcher 3: Wild Hunt 29,99 dolar 7,49 dolar (%75) Battlefield 1 39,99 dolar 2,79 dolar (%93) Detroit Become Human 31,99 dolar 9,59 dolar (%70) Forza Horizon 5 32,78 dolar 16,39 dolar (%50) God of War 49,99 dolar 19,99 dolar (%60) Senua's Saga Hellblade II 22,99 dolar 14,94 dolar (%35) Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar 2,52 dolar (%75) Cyberpunk 2077 44,99 dolar 20,24 dolar (%55) Rust 18,99 dolar 11,39 dolar (%40) Diablo IV 49,99 dolar 29,99 dolar (%40) Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 49,99 dolar 19,99 dolar (%60) Stardew Valley 5,99 dolar 4,19 dolar (%30) Dying Light 12,99 dolar 2,59 dolar (%80) Days Gone 49,99 dolar 12,49 dolar (%75) Black Desert 4,99 dolar 0,49 dolar (%90) GTA V 39,98 dolar 14,98 dolar (%63)

İndirimdeki oyunlara göz atmak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

Ubisoft'un Black Friday indirimleri:

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı The Crew Motorfest Deluxe Edition 1.349 TL 404,70 TL (%70) Star Wars Outlaws 1.749 TL 1.311,75 TL (%25) Avatar: Frontiers of Pandora 1.199 TL 479,60 TL (%60) Skull and Bones 999 TL 399,60 TL (%60) Ghost Recon Wildlands 849 TL 84,90 TL (%90) Ghost Recon Breakpoint 1.999 TL 399,80 TL (%80) Riders Republic 699 TL 87,37 TL (%88) Assassin's Creed Mirage 849 TL 339,60 TL (%60) Assassin's Creed Valhalla 999 TL 249,75 TL (%75) Assassin's Creed Odyssey 999 TL 199,80 TL (%80) Assassin's Creed Syndicate (60 FPS) 699 TL 174,75 TL (%75) Far Cry 6 999 TL 249,75 TL (%75) Far Cry 5 999 TL 149,85 TL (%85) Far Cry Primal 949 TL 237,25 TL (%75) For Honor 499 TL 74,85 TL (%85) Watch Dogs Legion 999 TL 149,85 TL (%85) Watch Dogs 2 1.499 TL 224,85 TL (%85)

Kampanya kapsamında indirime giren tüm oyunlara bu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

Electronic Arts Black Friday indirimleri:

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Need for Speed Unbound 69,99 dolar 4,89 dolar (%93) EA Sports FC 25 69,99 dolar 34,99 dolar (%50) EA Sports Madden NFL 25 69,99 dolar 34,99 dolar (%50) Battlefield 2042 59,99 dolar 4,79 dolar (%92) Star Wars Jedi: Survivor 69,99 dolar 17,49 dolar (%75) Dead Space Remake 59,99 dolar 17,99 dolar (%70) It Takes Two 39,99 dolar 11,99 dolar (%70)

İndirimdeki oyunlara göz atmak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

Black Friday indirimleri ile ilgili detaylar: