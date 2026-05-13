Valve, Steam'in Topluluk Pazarı'nı baştan aşağı yenilediğini ve yenilenen arayüz ve özelliklerin Beta sürüme geldiğini duyurdu.

Steam Topluluk Pazarı'ndaki öğe sayfalarını, ilanları, arama ve filtrelemeyi daha iyi hâle getirmek için yapılan büyük güncelleme bugün itibarıyla betada kullanıma sunuldu.

Valve, Pazar'ın mevcut göz atma ve keşif araçlarının her geçen yıl artan içerikler için artık yeterli olmaması nedeniyle bir güncelleme yapma zamanı geldiğini söylüyor. Gelin tüm yeniliklere bir göz atalım.

Daha büyük, daha kullanışlı ilanlar

İlanlar artık aşınma düzeyi/float değeri, desen şablonu, uygulanan aksesuarlar vb. öğe bilgilerini içeren daha fazla görsel, öğe açıklaması ve atıflar içerebilir.

Counter-Strike oyuncuları, genel görseller yerine, her ilanda bulunan öğenin benzersiz özelliklerini sergilemek için özel olarak oluşturulan yeni görselleri hemen fark edecektir. Artık öğe satın almaya karar verirken oyunu açmanıza gerek kalmayacak.

Aramanızı istediğiniz öğeye göre filtreledikten sonra artık daha büyük bir görünüme sahip olan ilanlara göz atabilir ve bunların arasında geçiş yapabilirsiniz. Böylece bir kaplamanın çeşitli versiyonlarını aynı anda kolayca karşılaştırabilirsiniz.

Oyuna özgü yeni verilerin görüntülenmesi

Pazar, artık tüm bu yeni öğe detaylarından faydalanarak daha iyi filtreleme, gruplandırma ve görünürlük sağlıyor, böylece istediğinizi bulmanızı kolaylaştırıyor.

Aksesuarlar

Çıkartma ve süs gibi silaha eklenen öğeler hakkında daha fazla bilgiyle birlikte doğrudan bunların Pazar ilanlarına bağlantı sağlanıyor. Ek olarak, daha net görseller ve mevcut değerlerini de görebiliyoruz.

Benzersiz özellikler

Oyunlar artık ilanlarında benzersiz öğe özelliklerine yer verebiliyor. Bu, Counter-Strike kaplamaları için desen şablonu, aşınma düzeyi/float değeri ve süs şablonu gibi unsurların daha iyi bir görünüme sahip olması demektir.

Benzer öğeleri aynı sayfada gruplama

Valve, Pazar'da bulunan birçok öğe, aynı ana öğenin farklı versiyonları olduğundan, bunları kolayca karşılaştırabilmenin seçim yapmayı daha kolay hâle getireceğini belirtiyor. Bazı Counter-Strike kaplamalarının, bir özelliğe bağlı olarak değişen 10 farklı versiyonu olabilir. Bir oyunun öğeleri gruplandırılmışsa bunları hızlıca filtrelemenizi sağlayan sekmeler göreceksiniz.

Counter-Strike kaplamaları için sekmeleri kullanarak genel fiyatlara ulaşabilirsiniz. Sekmenin üzerine gelerek ilgili aşınma düzeyinin ön izlemesini görebilir, ilanları ve aşağıdaki grafiği filtrelemek için tıklayabilirsiniz.

Genel iyileştirmeler

Bugünkü değişikliklerin birçoğu, ekstra oyun verisi gerektirmeden, Pazar deneyimini tüm kullanıcılar ve oyunlar için daha iyi hâle getiriyor.

Öğe sayfaları

Yukarıda belirtilen tüm veriler, güncellenmiş öğe sayfalarında gösterilir. Daha geniş olan bu sayfalar, yepyeni düzeni sayesinde satıştaki öğeleri tam genişlikte bir ızgarada görüntülüyor.

Bu sayfalarda ek kategori bağlantılarından, daha iyi grafiklerden ve yeni dinamik filtrelerden yararlanabilirsiniz. Aşağı kaydırarak daha büyük görseller içeren yeni ilan kartlarını ve ayrıca varlık ve aksesuar bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Daha iyi grafikler

Grafikler de kapsamlı bir şekilde yenilendi.

Birçok genel kullanılabilirlik ve performans düzeltmesinin yanı sıra, grafikler artık fiyatın yanında miktar verilerini ve gruplandırılmış öğeler için birden fazla veri kümesini gösterebiliyor.

Dinamik filtrelerle daha kapsamlı arama

Son zamanlarda Pazar'ı kullandıysanız, beta testinin yapıldığı yeni dinamik filtreleri muhtemelen görmüşsünüzdür. Bu filtreler hem öğe sayfalarında hem de arama sayfalarında yeni ilan kartlarının yanında görüntülenecektir. Ek olarak fiyata göre filtreleme özelliğini ve popülerlik, fiyat, miktar gibi yeni sıralama seçeneklerini de göreceksiniz.

Bu filtreler mevcut öğe verileri kullanılarak oluşturulduğundan, bilgi sahibi olduğumuz herhangi bir özelliğe göre filtreleme (bazı durumlarda arama) yapabilirsiniz. Arama ve filtreleme daha hızlı hâle gelmiş durumda. Bir filtreyi değiştirdiğinizde görüntülenen sonuçlar anında güncellenir ve sayfayı kaydırdığınızda otomatik olarak daha fazla sonuç yüklenir.

Steam topluluğu ögeleri

Artık oyun içi öğeler ile Steam Topluluğu öğeleri arasında geçiş yapmak daha kolay. İfade, koleksiyon kartı veya profil arka planı gibi Steam Topluluk öğeleri yıllardır Pazar'da alınıp satılabiliyor ancak ilgili filtreleri bulmak zordu.

Koleksiyon kartı hızlandırma paketlerine göz atarken, kasalar ile içerdikleri öğeler arasında bağlantı da fark edilebiliyor.

Bu değişiklikler, birtakım kullanım kolaylığı güncellemesiyle birlikte an itibarıyla kullanıma sunulmuştur. Bu güncellemeler arasında sayfayı kaydırırken ilanların otomatik yüklenmesi, gelişmiş aramaya daha fazla sayfa başlığından erişim, içerik haritasına sahip gezinti ve uzun listeleri destekleyen metin girdisi desteği yer almaktadır.

Şu anda tüm bu yeni özellikler ve yenilenmiş Pazar arayüzü Steam Beta'ya gelmiş durumda. Siz de Steam ayarlarınızdan hemen Beta sürüme geçebilir ve yeni özellikleri deneyimleyebilirsiniz.