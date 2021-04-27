Steam'de Oyun Takası Yapın: 'Trade URL' Nasıl Kulanılır?

CS:GO’da kazandığınız sandıklar ve bu sandıklardan çıkan silah skinleri Steam envanterinizde birikiyor. Envanterinizdeki bu eşyaları ise takas sitelerinde farklı eşyalar ile takas edebiliyor veya direkt olarak satabiliyorsunuz. Bu işlemler için Steam Trade URL yani takas linkine ihtiyacınız oluyor. Steam Trade URL nasıl bulunur? Birkaç basit adımda anlatıyoruz.

2014 yılında çıkan Arms Deals güncellemesi ile CS:GO silah skini satma, takas etme ve genel olarak takas sistemi oldukça popüler hâle geldi. Hatta o kadar popüler hâle geldi ki bunun etrafında koskoca bir iş modeli ve pazar meydana geldi. Bu sistem sayesinde oyuncular sandıklardan elde ettikleri değerli kostümleri veya direkt olarak değerli sandıkları diğer oyuncular ile takas edebiliyor ya da satabiliyorlar.

Bu takas furyasının bir iş modeli hâline geldiğini söylemiştik. Durum böyle olunca birçok farklı takas siteleri, forumları ve grupları da açılmış oldu. Hâl böyle olunca farklı topluluklar ile takas yapabilmek için veya arkadaşınız olmayan oyuncuların envanterinize bakıp size takas teklifi yollayabilmesi için bir Steam Trade URL’ye ihtiyacınız var. Bu içeriğimizde birkaç basit adımla Steam Trade URL’nize nasıl ulaşabileceğinizi anlatıyoruz.

Başlamadan önce: Takas teklifi nedir?

Takas teklifi, Steam uygulamasından veya tarayıcıdan arkadaş listenizdeki kişilere gönderebileceğiniz ve koşulları önceden belli olan tekliflerdir. Basitçe takas teklifi yapmak istediğiniz arkadaşınızı seçiyor, ardından vermek istediğiniz eşyaları belirtiyor ve en son olarak da arkadaşınızın envanterinden almak istediğiniz eşyaları seçiyorsunuz. 1 gün boyunca süren takas teklifini arkadaşınız ise kabul edebiliyor, reddedebiliyor veya size karşı bir takas teklifi yapabiliyor.

Steam Trade URL Nasıl Bulunur?

Adım #1: Steam ana sayfasından profilinize tıklayın.

Steam ana sayfasından profilinize tıklayın. Adım #2: Sağ menüden Envanter kısmına tıklayın.

Sağ menüden Envanter kısmına tıklayın. Adım #3: Takas Teklifleri butonuna basın.

Takas Teklifleri butonuna basın. Adım #4: “Kimler bana takas gönderebilir?” kısmına tıklayın.

“Kimler bana takas gönderebilir?” kısmına tıklayın. Adım #5: “Takas URL’i” kısmını kopyalayın.

Adım #1: Steam ana sayfasından profilinize tıklayın.

Adım #2: Sağ menüden Envanter kısmına tıklayın.

Adım #3: Takas Teklifleri butonuna basın.

Adım #4: “Kimler bana takas gönderebilir?” kısmına tıklayın.

Adım #5: “Takas URL’i” kısmını kopyalayın.

Takas URL’i kısmı altındaki bağlantı sizin profilinize has olan takas URL’idir. Steam Trade URL ile arkadaşınız olmayan kişiler de size takas teklifi gönderebilir.

Steam Trade URL paylaşımı sakıncalı mı?

Temel olarak, bazı durumlar dışında Steam Trade URL paylaşmanın hiçbir sakıncası bulunmuyor. Fakat bazı güvenilir olmayan takas sitelerinde takas linkinizi paylaşmak bazı sorunlar yaratabilir. Örneğin güvenli olmayan bir takas sitesine Steam hesabınızla üye oldunuz veya Steam takas linkinizi paylaştınız. Yine de korkulacak bir şey yok çünkü Steam’in kısıtlı ve güvenlikli takas sistemi sayesinde dolandırıcı telefonunuza veya Steam giriş doğrulama kodunuza erişmeden eşyalarınızı çalamıyor.

Bu durumda bazı dolandırıcılar takas linkinizi Web API Key dolandırıcılığında kullanabiliyor. Yani dolandırıcı sizin takas linkinizi kullanarak geçmiş takas işlemlerinizi görüntülüyor. Bu işlemler arasında eğer bir hediye işlemi bulursa aynı işlemi birden çok defa tekrarlıyor. Böyle olunca hangi hediyenin gerçek, hangisinin sahte olduğunu bilmek imkânsız hâle geliyor. Sahte olan hediyeyi kabul ettiğinizde ise dolandırıcı Steam giriş kodunuza erişebiliyor. Bu yüzden Steam Trade URL’inizi daha çok kendini kanıtlamış sitelerde veya çoğunlukla Steam forumlarında kullanmanızda fayda var.

Steam Trade URL nerelerde kullanılabilir?

Steam Trade URL’inizi nerede kullanabileceğiniz konusunda bir kısıtlama bulunmuyor. CS:GO veya herhangi bir oyuna ait skin ticareti yapan herhangi bir sitede kullanabileceğiniz gibi bu linki Steam forumlarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Steam’deki takas forumları ise Topluluk Merkezi’ndeki Tartışmalar bölümünde bulunabiliyor. Burada kendi başlığınızı açarak linkinizi paylaşabilir veya başka başlıklardaki linklere takas yollayabilirsiniz.

Steam arkadaşlarınıza takas isteği nasıl yollanır?

Adım #1: Steam ana sayfasından profilinize tıklayın.

Adım #2: Sağ menüden Envanter kısmına tıklayın.

Adım #3: Takas Teklifleri butonuna basın.

Adım #4: Yeni Takas Teklifi butonuna basın.

Adım #5: Listeden takas yapmak istediğiniz arkadaşınızı seçin.

Adım #6: Envanterinizden vermek istediğiniz eşyaların üzerine çift tıklayın.

Adım #7: Arkadaşınızın envanterinden almak istediğiniz eşyalara çift tıklayın.

Adım #8: “Takas içeriklerini onaylamak için buraya tıklayın” kutucuğunu işaretleyin.

Adım #9 Takas Ver butonuna tıklayın ve işlem tamam.

Steam arkadaşlarınızla takas yapmak Steam’in kendi takas sistemi sayesinde bir hâyli kolay oluyor. Bu sistem sayesinde sadece CS:GO değil, takas edilebilir içeriğe sahip olduğunuz başka herhangi bir oyunun eşyaları üzerinden takas gerçekleştirebiliyorsunuz.

Steam Trade URL detaylarına ve takas linkinizi nasıl temin edebileceğinize yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Şu an piyasada birçok güvenilir CS:GO skin takas sitesi bulunuyor. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kullanacağınız siteyi iyi seçmek olacaktır. Güvenilir bir site seçtikten sonra Steam Trade URL’inizi bu site ile paylaşmakta herhangi bir sakınca bulunmamakta.