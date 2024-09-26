Oyun aksesuarları dendiğinde akla gelen ilk markalardan SteelSeries'in yeni kulaklığı her oyun için apayrı bir deneyim sunuyor.

Dünyanın en popüler aksesuar üreticilerinden biri olan SteelSeries, yeni Xbox,PlayStation, Nintendo Switch ve PC gibi platformlarla uyumlu Arctis GameBuds isimli kulaklığını piyasaya sürdü.

159,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan bu yeni kulaklık, aktif gürültü engelleme (ANC), Qi kablosuz şarj ve Bluetooth 5.3 desteği gibi özellikler sunarak oyuncuların dikkatini çekmeyi hedefliyor. Arctis GameBuds, özellikle oyun esnasında konsol ve mobil cihazlar arasında hızlı geçiş yapabilme özelliğiyle öne çıkıyor. Kulaklığın üzerindeki bir düğmeye üç kez dokunarak 2.4GHz kablosuz bağlantı ve Bluetooth arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz.

SteelSeries'in bu yeni kulaklığı oyun deneyimini geliştirmek için tasarlanmış birçok özelliğe sahip. Şirket, oyun sırasında çevresel sesleri engellemek amacıyla dört mikrofonlu bir ANC sistemi kullanıyor. Bunun yanında kullanıcılar çevredeki sesleri duymak istediklerinde şeffaflık modunu devreye sokabiliyorlar.

Oyundan oyuna farklı ön ayarlar mevcut

Özellikle popüler oyunlar için mobil uygulamada yer alan 100'den fazla ses ön ayarı sayesinde, her oyunda istenilen ses ayarlarını yapma imkânı sunuluyor. Bu ön ayarlar, özellikle FPS oyunları gibi hassas sesleri duymanız gereken oyunlarda büyük fark yaratıyor.

Arctis GameBuds’ın pil ömrü de dikkat çekici. Şarj kutusu sayesinde kulaklık 40 saate kadar kullanılabiliyor ve Qi kablosuz şarj desteği ile hızlıca şarj edilebiliyor. Ayrıca kulaklık hem Xbox hem de PlayStation modelleri için ayrı olarak sunuluyor. Xbox modelini tercih edenler, tüm platformlarda kullanım imkânı elde ederken, PlayStation modelinin sadece Sony konsolları ve PC ile uyumlu olduğunu unutmamak gerek.

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