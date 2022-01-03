Geleceğin dünyasını şekillendireceği düşünülen 3 boyutlu yazıcılarda üretilecek nesnelerin 3 boyutlu modelleri hakkında bilgi depolayan .stl uzantılı STL dosyası ile artık pek çok farklı alanda karşılaşmaya başladık. Gelin STL dosyası nedir, nasıl açılır gibi merak edilen tüm soruların yanıtlarına yakından bakalım.

Son yıllarda üretim alanı hızla artan bir teknoloji var, 3 boyutlu yazıcı. Pek çok kişiye göre 3 boyutlu yazıcılar geleceğin dünyasını şekillendirecek. Sistem basit; bu yazıcılardan çıkarmak istediğiniz ürünü farklı yazılımlar üzerinde modelliyor ve yazıcıya aktararak doğru malzeme ile üretilmesini izliyorsunuz. İşte hazırlanan bu modellerin saklandığı dosya .stl uzantılı STL dosya formatıdır.

STL dosya formatı, 3 boyutlu modeller hakkında temel bilgileri depoluyor. STL dosyalarının bu kadar yaygın olarak kullanılıyor olmasının nedeni, neredeyse tüm CAD tasarım programları ve 3 boyutlu yazıcılar tarafından destekleniyor olması. Hatta bu dosya formatında pek çok hazır model bile bulabilirsiniz. Gelin STL dosyası nedir, nasıl açılır, hangi program ve internet siteleri kullanılır biraz daha yakından görelim.

STL dosyası nedir?

.stl uzantılı STL dosyası, 3 boyutlu yazıcılarda üretilecek 3 boyutlu ürün modellerinin temel bilgilerini depolayan dosya formatıdır. Bir STL dosyası temel olarak 3 boyutlu ürünün renk ve doku gibi niteliklerini değil, yalnızca ürünün temel dış geometrik yapısını tanımlar. Bilgisayar destekli tasarım programlar tarafından modelleme sürecinin sonra ürünü olarak ortaya bu STL dosyası çıkarılır.

STL dosyası, 3 boyutlu nesne modelleri için en yaygın kullanılan dosya formatıdır. Bunun nedeni; pek çok farklı CAD tasarım programı tarafından desteklendiği için bir program üzerinden açıldığı zaman direkt olarak 3 boyutlu yazıcı ile iletişim kurabilmesidir. Çoğu durumda bir 3 boyutlu modelin hem ilk hem de son bilgileri bir STL dosyasında saklanabilmektedir.

STL dosyası ne işe yarar, nasıl ortaya çıktı?

Son yıllarda yaygınlaşmış olsa da 3 boyutlu yazıcılarla ilk kez 1987 yılında tanıştık. Yazıcının mucidi Chuck Hull, 3 boyutlu modelleri bu yazıcıya aktarmanın bir yolunu ararken mozaikleme kullanabileceğini fark etti. Yani nesne ne olursa olsun üzerinde şeklini ortaya koyacak mozaikler olacaktı.

Hull tarafından geliştirilen bu sistem bugün bile hala kullanılmaktadır. STL dosyası da mozaiklerle hazırlanan bu geometrik yapıyı depolamanın en iyi yoludur. Renk ve doku gibi nitelikler STL dosyasında depolanmadığı için renkli baskı yapan 3 boyutlu yazıcılarda STL dosyaları kullanılmıyor. Ancak STL dosyasına mozaikler doğru bir şekilde işlenirse ortaya tam anlamıyla kusursuz ürünler çıkacaktır.

STL dosyası indirme işlemi:

STL dosyası, tasarım süreci sonunda elde edilen bir dosyadır. Ancak bir 3 boyutlu modele sahip olmak için mutlaka bir tasarımcı olmanıza gerek yok. Buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz Thingiverse ve benzeri internet siteleri ile STL dosya formatındaki 3 boyutlu ürün modellerine ulaşabilirsiniz. Eğer bir 3 boyutlu yazıcınız varsa tek tuşla gördüğünüz modeli üretebilirsiniz.

STL dosyası nasıl açılır?

Eğer istediğiniz yalnızca bir STL dosyasını açmak ve görüntülemekse bunun için kullanabileceğiniz pek çok farklı program ve internet sitesi hizmeti bulunuyor. STL dosyalarını açmak kullanabileceğiniz programlardan bazıları;

Online olarak STL dosyalarını açmak için ViewSTL

Sık sık STL dosyası açıyorsanız indirebileceğiniz GLC Player

Windows 10 ve 11 işletim sistemi sürümlerinde bulunan Print 3D

MacOS işletim sisteminde bulunan MacOS X Preview

Bu programların yanı sıra 3 boyutlu tasarım hizmeti veren STL destekli tüm programlarda STL dosyalarını açmanız mümkün. STL dosyaları üzerinde düzenleme yapmak istiyorsanız FreeCad, Autodesk Meshmixer ve SketchUp gibi programlar kullanabilirsiniz.

STL dönüştürme işlemi:

STL dosyasını G-Code komut dosyasına dönüştürme için Ultimaker Cura programını ya da MakePrintable internet sitesini kullanabilirsiniz.

STL dosyasını STEP CAD dosya biçimine dönüştürmek için Fusion 360 programını kullanabilirsiniz.

STL dosyasını DXF ve DWG vektör veri dosyasına dönüştürmek için Blender programını kullanabilirsiniz.

STL dosyasını OBJ dosya formatına dönüştürmek için MeshConvert internet sitesini kullanabilirsiniz.

3 boyutlu yazıcılarda üretilecek nesnelerin 3 boyutlu model bilgilerini depolayan STL dosyası nedir, nasıl açılır, nasıl dönüştürülür gibi merak edilen soruları yanıtladık ve giderek alışmamız gereken bu dosya formatı hakkında bilmeniz gereken bazı detaylardan bahsettik. 3 boyutlu yazıcıların geleceği hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.