Stranger Things dizisinin sevilen yıldızı Gaten Matarazzo’nun yıllar önce dizinin geçtiğimiz gün yayınlanan 4. sezon finali hakkında spoiler verdiği ortaya çıktı.

2016 yılında ilk kez seyircilerin karşısına çıkan Stranger Things, anlattığı hikâye ve görsel efektleriyle yediden yetmişe devasa bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise dizinin 4. Sezon finali ile yine beğenileri toplamayı başarmıştı.

Dizinin yıldızlarından olan ve karakteri Dustin’in davranışları ve mizahı ile özdeşleşen oyuncu Gaten Matarazzo’nun dizinin ilk sezonunun ardından verdiği bir röportajda dizinin 4. sezonu hakkında ‘spoiler’ verdiği ortaya çıktı.

Birazdan okuyacağınız kısımda Stranger Things’in 1. ve 2. kısımları hakkında bolca spoiler bulunmaktadır.

Matarazzo, 4. sezonu 6 yıl önce açıklamış

Matarazzo'nun anlattığı hayran teorisini izlemek için 17:57'ye gidebilirsiniz.

Dizinin oyuncularıyla yapılan bir röportajda Gaten Matarazzo, internette gördüğü bir hayran teorisinden bahsediyor. Matarazzo, teoriye göre 11 ile birlikte aynı tesiste bulunan deneklerin bazılarının öldüğünü bazılarının ise Ters Dönmüş Dünyaya (Upside Down) sürgün edildiklerini ve orada mahsur kaldıklarından bahsediyor. Mahsur kalan deneklerin dizide gördüğümüz yaratıklara dönüştüklerini söyleyen Matarazzo bunu internette gördüğünü söylese de söyledikleri büyük ölçüde tutarlı.

Bildiğiniz üzere 4. sezonda ekibimizin karşısına çıkan Vecna’nın aslında laboratuvardaki 001 numaralı denek olduğunu ve 11’in onu Upside Down’a ‘sürgün ettiğini’ öğrenmiştik. 001, daha sonra orada geçirdiği süre boyunca güçlenerek Vecna’ya dönüşmüştü.

Matarazzo o dönem bunun bir hayran teorisi olduğunu söylese de şu anda pek çok Stranger Things hayranı bunun bir spoiler olduğunu düşünüyor. Matarazzo ise henüz bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.