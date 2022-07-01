Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’in 4. sezon 2. kısmı bugün yayınlandı. Final bölümünün yayınlanmasıyla birlikte finali izleyen kullanıcılar sosyal medyaya akın etti.

Netflix’in ilk çıkışında devasa bir reklam bütçesi ayırarak tanıttığı ve ilk sezonundan beri her yaştan izleyicinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Haziran başında tam 3 yıllık bir bekleyişin ardından izleyicilerin beğenisine sunulan 4. sezon, 2 parça halinde yayınlanmıştı.

Bugün 4. sezonun ikinci bölümü nihayet yayınlandı. Eğer bugün yayınlanan final bölümü yayınlanır yayınlanmaz izlediyseniz son bölümün tamamını izlememiş olabilirsiniz. Son bölümü izleyenlerin pek çoğuysa final bölümünü izler izlemez soluğu sosyal medyada aldı. Gelin hep beraber spoilersız bir şekilde final bölümünü izleyenlerin sosyal medyadaki paylaşımlarına bir göz atalım.

İşte sosyal medyada Stranger Things’in 4. sezon finaline gelen tepkiler