Valve’ın geçtiğimiz yaz tanıttığı Steam Deck’in çıkış tarihi ve ilk cihazların teslimat tarihi açıklandı. Verilen bilgilere göre, Steam Deck’in önümüzdeki Şubat ayının sonunda satışa sunulması planlanıyor.

Bir dönem oyunlarıyla, şimdilerde ise Steam ile oyun dünyasına yön veren Valve, geçtiğimiz yılın haziran ayında Steam Deck’i tanıtmış ve bu taşınabilir bilgisayar, büyük ilgiyle karşılanmıştı. Ön siparişe açılan taşınabilir bilgisayar, önce karaborsada ön siparişlerin ‘satılmasıyla’ gündeme gelmiş, daha sonra ise oyun testleri ile şaşırtmıştı.

Yaklaşık 3 ay önce çıkış tarihi ertelenen Steam Deck’in çıkış tarihi nihayet açıklandı. Ön sipariş veren kullanıcıların cihazlarını ne zaman teslim alacağı da yine verilen bilgiler arasında.

Teslimatlar şubat sonunda başlıyor

Steam’in kendi sayfasında verilen bilgilere göre Steam Deck, 25 Şubat tarihinde Türkiye saatiyle saat 21:00’da satışa sunulacak. Yine bu tarihten itibaren ön siparişte bulunan kullanıcılara davetiyeler gönderilecek. Daha önce ön sipariş veren kullanıcılar model değişiminde bulunamayacak ve önceden sipariş verdikleri modelleri satın alabilecek. Ön siparişte ödenen ücret ise ürünün nihai fiyatından düşülecek ve kullanıcılar hiçbir kargo bedeli ödemeyecek.

Ön Sipariş sırasına göre 28 Şubat tarihinde ilk Steam Deck’ler kullanıcılara kargolanmaya başlayacak. Valve yetkilileri, ürünlerin haftalık olarak sırayla dağıtılacağını ve kullanıcıların sabırlı olması gerektiğini belirtiyor.

Steam Deck özellikleri ve fiyatları;

Teknik özellikler

Genişlik: 29,8 cm, Yükseklik: 17,7 cm, Derinlik: 4,9 cm

Ağırlık: 669 gram (yaklaşık)

İşlemci: AMD Zen 2 4 çekirdek/8 iş parçacığı, 2,4-3,5 GHz

Ekran kartı: AMD RDNA 2 1,0-1,6 teraflop

Bellek: 16 GB LPDDR5

Depolama: 64 GB EMMC / 256 GB NVMe SSD / 512 GB NVMe SSD

Depolama “yüksek hızlı” MicroSD kartlarla artırılabilecek

Ekran çözünürlüğü: 1280 x 800

Ekran boyutu: 7 inç

Parlaklık: 400 nit

Yenileme hızı: 60 Hz

Bağlantı seçenekleri: Bluetooth 5.0, 2,4 ya da 5,0 GHz çift bantlı kablosuz

Ses: Stereo hoparlörler, çift mikrofon, 3,5 mm jak girişi

Güç girişi: 45W USB Type-C

Pil ömrü: 2-8 saat

İşletim sistemi: SteamOS 3.0

Fiyat