Yemek yerken su içmenin yararlı mı yoksa zararlı mı olduğuna dair birbirinden farklı görüşler vardır. Bazıları bunun, sindirimi kolaylaştırdığını söylerken bazıları yarattığı şişkinlikten şikâyet eder. Peki bilim bu konuya ne diyor?

Suyu, yemeklerden önce mi, yemek sırasında mı yoksa yemek sonrasında mı içmeliyiz? Sizce en sağlıklı olan hangisi?

Gelin, bu soruların cevaplarını verelim.

Elbette her gün yeterli sıvı tüketmenin pek çok faydası vardır.

Birçok kişi, yemeklerle birlikte su içmenin mide asidini ve sindirim enzimlerini seyrelterek, vücudun yiyecekleri sindirmesini zorlaştırdığını iddia etmekte. Ancak bu iddia, sindirim sisteminin salgılarını, bir yemeğin kıvamına göre ayarlayamadığı anlamına gelir ki bu da yanlıştır.

Yine bir diğer iddia, yemeklerle birlikte tüketilen suyun, katı yiyeceklerin mideden çıkış hızını arttırdığına yöneliktir. Fakat bunu destekleyen herhangi bir bilimsel araştırma da yoktur.

Yani yemeklerle birlikte su tüketmenin, sindirime zarar vermesi pek olası değildir.

Su, büyük yiyecek parçalarının parçalanmasına yardımcı olarak bunların yemek borusundan mideye kaymasını kolaylaştırır. Ayrıca yiyeceklerin, bağırsaklarda daha rahat hareket etmesini sağlayarak şişkinlik ve kabızlığın önüne geçer.

Ek olarak sindirim sırasında mide, mide asidi ve sindirim enzimleriyle birlikte su da salgılar. Aslında bu suya, bu enzimlerin düzgün çalışmasını sağlamak için ihtiyaç vardır.

Öte yandan yemeklerle birlikte su içmek, lokmalar arasında duraklamanıza yardımcı olarak açlık ve tokluk sinyallerinizi kontrol etmeniz için size birkaç dakika zaman tanıyabilir. Bu, aşırı yemeyi önler ve hatta kilo vermenize yardımcı olabilir.

Yemek yerken su içmek bilimsel olarak her ne kadar zararsız gibi duruyorsa da bu durum eğer şişkinlik hissi veriyor veya reflünüzü kötüleştiriyorsa öğünler sırasında sıvı tüketimini azaltabilir ya da tamamen kesebilirsiniz.

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