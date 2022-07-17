Suyun Tek Başına Elektriği İletemediği Gerçeği

Hepimiz bugüne kadar suyun iyi bir iletken olduğunu ve hatta ıslak elle elektronik aletlere dokunmamız halinde elektrik akımına kapılabileceğimiz uyarısı ile büyütüldük fakat su aslında elektriği iletemiyor! Peki ama neden?

Suyun elektriği iletip iletmediğini sorgulamak için şöyle bir ilkokulda fen bilgisi dersi aldığımız dönemlerimize gidelim. Pek çoğumuz o dönemlerde de suyun elektriği ilettiği konusunda bilgiler ile eğitildik ve bugüne kadar bu bilgi ile hayatımızı idame ettirdik.

Gelgelelim, su gerçekte tek başına elektriği iletemez. Şimdi hep beraber, suyun neden tek başına elektriği iletemeyeceğine bir göz atalım.

Sadece 2 hidrojen ve 1 oksijenden (H2O) oluşan bir suyun elektriği iletebilmesi imkansızdır.

Her ne kadar günümüzde içtiğimiz çeşme suları ve hazır sular saf su olmasa da, aslında sadece H2O’dan meydana gelen ve saf su olarak adlandırılan su, elektriği iletemez. Tamamen yalıtkan olan bu nötr su; içerisinde kir, bakteri, kalsiyum ve magnezyum gibi maddeler barındırdığı için hem saflığını hem de yalıtkanlığını kaybetmiştir.

Saf su, insanların tüketmesi için asla uygun değil fakat pek çok sektörde kullanılıyor.

İlaç, kimya, temizlik ürünleri gibi daha pek çok sektörde kullanılan saf su, biz insanların tüketebileceği bir su değildir. Olur da saf su içerseniz, ki tadını asla beğenmeyeceğinizi garanti edebiliriz, midenize ciddi rahatsızlıklar verebilir. Eğer içmeye devam ederseniz bağışıklık sisteminize ciddi zararlar verir.

İletken olduğu düşünülen ama aslında dibine kadar yalıtkan olan sıvılar:

Bizler bugüne kadar her sıvıyı aklımıza iletken olarak kodlasak da aslında pek çok sıvı çok iyi birer yalıtkandır. Bu yalıtkan sıvıların da başında bitkisel yağlar, şekerli su, kolonya, mazot, benzin, ispirto, zeytinyağı ve alkollü su gelmektedir. Suyun içerisinde ne kadar az yabancı madde varsa su o kadar iyi yalıtkandır. Günlük hayatta kullandığımız suyun içeriği saf olmadığı için bu suyu yalıtkanlar grubuna dahil edemiyoruz.

Yalıtkan sıvıların yanında biraz da iletken sıvılardan bahsetmek gerekirse eğer...

Tuzlu, limonlu ya da sirkeli su en iyi bilinen iletken sıvılardandır. Bunun yanında sade sirke, turşu suyu, çay, ter gibi daha pek çok sıvı da iletkendir. Ayrıca saf su olduğu düşünülen fakat saf su olmayan yağmur suyu, kar ve buzlar da iletkendir.

Peki ya sizler daha önce suyun yalıtkan olduğunu biliyor muydunuz?